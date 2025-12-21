גרהאם: "חמאס מתחמש מחדש וחיזבאללה מייצר עוד נשק" עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (ראשון) בלשכתו בירושלים עם הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם.

סנאטור גרהאם ציין: "ביבי, אתה נראה מצוין. חג חנוכה שמח לכולם. באתי לכאן עם מטרה - היו לנו הרבה הישגים ב-2025. אני רוצה לוודא ש-2026 תהיה שנה של שלום ושל הכאת האיש הרע".

הוא הזהיר מפני התעצמות מחודשת של חמאס וחיזבאללה. "הרושם שלי הוא שחמאס לא מתפרק מנשקו, הוא מתחמש מחדש. הם מנסים לבסס את שליטתם בעזה ולא לוותר עליה. וגם חיזבאללה מנסה לייצר עוד נשק. זו תוצאה בלתי מתקבלת".

נתניהו השיב: "בשני הדברים אתה צודק. בדרך כלל אתה צודק. יכולתי גם לומר תמיד, אבל צריך להשאיר מרווח מסוים".