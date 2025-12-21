השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, מעריך כי ישראל היא זאת שתצטרך לדאוג לפירוז חמאס.

"או שיתפרק מנשקו, דבר שלא יקרה, או שהכוח הבין-לאומי הוא זה שיפעל מול חמאס - אך אני מטיל ספק שיעשו זאת. חייבים לתת לזה צ'אנס, אבל ברור לי שאנחנו נצטרך לעשות זאת. אני חושב שאנחנו נעשה את זה בכוח כי חמאס לא יתפרק מנשקו, ורק אנחנו מסוגלים לעשות זאת", אמר השר כהן בראיון לכאן רשת ב'.

לגבי הסכם התקדמות בהסכם הפסקת האש בעזה אמר השר: "שלב א' מבחינתנו יסתיים רק כאשר גיבור ישראל רן גואילי יחזור לישראל. חזרתו זה תנאי מחייב להתקדם לשלב ב'. יש לא מעט פעילויות מתחת לפני השטח כדי להחזיר אותו".

לדברי כהן, ישנו קשר בין ההתמודדות עם הפרות ההסכם בעזה, לבין עסקת הגז עם מצרים: "יש מקרים שבהם אנחנו ראינו שיש הפרות, ולכן יש דיונים בנושא הזה. ואנחנו השתמשנו בין היתר בסוגיית עסקת הגז כדי לפעול לביטול ההפרות ולדאוג שגם לא יקרו בעתיד".