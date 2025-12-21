ראשי "מועצת אוקטובר" ערכו בצהריים (ראשון) מסיבת עיתונאים בתל אביב לקראת ההצבעה ביום רביעי הקרוב בכנסת בקריאה טרומית על הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד להקים ועדת חקירה פוליטית ולא-ממלכתית למחדלי טבח השבעה באוקטובר.

רפי בן שטרית, ראש העיר בית שאן לשעבר ואביו של סמ"ר אלרואי ז"ל שנפל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר, אמר במסיבת העיתונאים כי "הממשלה תניח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה שמטרתה אחת - למלט את הדרג המדיני מאחריותו לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. זה לא חוק, זה מסך עשן והמשך מסע הטרלול והבלבול. זה ניסיון פתטי ומביך, ובמידה רבה עלוב, להחליף ועדת חקירה ממלכתית אמיתית ומקצועית בחקירה פוליטית ומושחתת".

שטרית קרע דף עם הצעת החוק להקמת הוועדה. "מטרת החוק להשתיק ביקורת, להעלים ראיות, לזהם חקירה, לחמוק מאחריות, להנדס תודעת המונים ולטשטש את חלקה המובהק של הממשלה שאחזה בהגה ביום הטבח. אני פונה מכאן לשרי הממשלה ולחברי הקואליציה. אתם חושבים שהציבור יבלע את ההונאה הזאת? במהלך הבוגדני הזה שלכם אתם מחללים את זכרם של הנרצחים והחללים. לא ניתן לכם להעביר את הבדיחה הזאת".

ג'ון פולין, אביו של הרש גולדברג-פולין שנחטף מ"מיגונית המוות" ונרצח בשבי ברפיח לצד חמישה חטופים נוספים בשנה שעברה, ציין כי "למרבה המזל, כאן בישראל אין צורך להמציא מודל חדש לחקירת אסון לאומי. יש לנו את חוק ועדות החקירה מ-1968, וכבר 57 שנים אנחנו יודעים בדיוק כיצד מקימים ומפעילים ועדת חקירה ממלכתית", אמר.

"אני תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לא כדי להעניש מישהו, ולא מפני שהיא תחזיר לי את בני היחיד. אני תומך בוועדת חקירה ממלכתית כדי ששום דבר ממה שקרה לבני לא יוכל לקרות לעולם לבן שלך, או לבן שלך, או לבן שלך", הוסיף.

פולין הזכיר כיצד נהגו בארה"ב בחקירת אסון ה-11 בספטמבר. "הנשיא בוש הפגין אומץ והבין שדו"ח אמין הוא מרכיב חיוני בביצור ביטחון המדינה וההגנה הלאומית. דו"ח ועדת 11 בספטמבר נחשב לאחד המסמכים הציבוריים המוצלחים והאמינים ביותר שפורסמו בארצות הברית".

עדי זקוטו, שאביה אבי נרצח באופקים ב-7 באוקטובר, פנתה לחברי הכנסת ולממשלה: "איך יכול להיות שאחרי כמעט שנתיים, אף אחד מכם לא אמר לנו מה קרה באמת. איך זה שאף אחד עדיין לא נתן למשפחות תשובה אחת אמיתית. איך זה שאסון כזה לאומי, אסון שזיעזע את עצם קיום המדינה, לא נחקר עד היום.

אני איבדתי את אבא שלי כי המדינה כשלה. עוד נברר מי אחראי לזה", המשיכה. "אבל להפקרות שלאחר האסון הזה אתם כבר אחראים באופן אישי. אני דורשת מכם, בשם אבא שלי ובשם כל הנרצחים: אל תסתתרו מאחורי פוליטיקה, אל תתחבאו מאחורי סיסמאות, אל תתנו לכאב שלנו להישאר בלי תשובות. תשפילו מבט ותקימו ועדת חקירה ממלכתית".

שמעון בוסקילה, שבנו ירדן נרצח בטבח, אמר: "ירדן שלי היה אור גדול. אור שנכבה באכזריות שלא תיאמן. מאז אותו לילה, כל יום שלי מתחיל ונגמר בשאלה אחת בלבד - איך זה קרה ולמה אף אחד עוד לא חקר באמת. אני פונה לכל 120 חברי הכנסת. תסתכלו לי בעיניים. דרך העיניים שלי תראו את העיניים של ירדן. תראו את העיניים של אלפי ילדים, אחים, הורים ובנות זוג שלא חזרו הביתה. תראו את העיניים של עם שלם שמחכה כבר שנתיים לקבל תשובה אחת פשוטה: מי אחראי? השבוע הזה הוא רגע האמת שלכם, לא שלנו. את האמת שלנו כבר שילמנו בדם".

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה ב-7 באוקטובר סיכם: "אני רוצה שלא יישב כאן איל אשל הבא. אתם חבורה של פחדנים. פוליטיקה זולה על חשבון הביטחון".