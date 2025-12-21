אהרון ברק: "נדע בבחירות הקרובות אם העם רוצה דמוקרטיה" הפודקאסט של נדב פרי מבית “All In”

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרון ברק, טוען בראיון לפודקאסט של נדב פרי כי בחירתה של ממשלת הימין הנוכחית פעם נוספת תהיה בחירה באנטי-דמוקרטיה.

"נדע בבחירות הקרובות אם העם רוצה דמוקרטיה. אם העם יצביע ליריב לוין ונתניהו נדע שזה מה שהעם רוצה וכל אחד יעשה לעצמו את חשבון הנפש. לא נוכל להגיד לא ידענו", דברי ברק.

ברק טען שנתניהו שינה את עמדתו כלפי בית המשפט - בגלל התביעה שהוגשה נגדו. "מה שקורה היום הוא שיש עם שאנחנו לא משנים אותו והוא נהדר. בעם יש קרע שנובע מהרפורמה המשטרית ומהמשפט של נתניהו והאחראי לשניהם הוא נתניהו. יריב לוין לא היה פועל כך אם לא היה שר משפטים שהתמנה על ידי נתניהו.

נתניהו תמיד תמך בבית המשפט. היחסים בינינו כשהוא היה ראש ממשלה ואני נשיא בית המשפט היו מצויינים. משהו קרה - ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה. זה לא שהוא למד פילוסופיה חדשה, אלא המשפט שלו, שינה את התמונה".

אהרון ברק על משפט נתניהו צילום: הפודקאסט של נדב פרי, All In

על משפטו של ראש הממשלה אמר: "אני לא עוקב אחרי משפט נתניהו ואינני יודע מה מצב הראיות. הזמן ארוך מדי וחלק מכך נובע מתקלה אמיתית שיש באופן שבו נוהל המשפט".

האם משפט כל כך ארוך הוא סביר, תהה פרי, וברק השיב: "אני לא רוצה להביע עמדה. הייתי בעד עסקת טיעון כי ידעתי שהמשפט הזה עלול להביא לקרע בעם ולכן הצעתי את זה".