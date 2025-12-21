שר הבריאות חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ’ אישרו את עדכון את אגרות פינויי החירום באמבולנס, בפעם הראשונה מזה כ-20 שנה.

בעקבות העדכון, קופות החולים יקבלו תקציב ייעודי נוסף למימון שירותי מד"א, כך שמבחינת האזרח הזקוק לאמבולנס, המחיר יישאר קבוע.

המהלך מכיר לראשונה בעלויות ההפעלה של מערך החירום הכולל כ-1,800 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, מוקד חירום לאומי 101, אמצעים רפואיים וטכנולוגיות מתקדמות, ומאות תחנות הזנקה בפריסה ארצית.

במד"א מציינים כי בשנים האחרונות נדרשו להרחיב משמעותית את הפעילות, ובמהלך מלחמת "חרבות ברזל" התמודדו 3,200 עובדי מד"א ו-35,000 מתנדבים עם אתגרים לאומיים כולל פגיעות מכוונות מצד חמאס. העדכון מבטיח רציפות תפקודית של טיפול רפואי גם במצבי חירום מורכבים, תוך שמירה על בטיחות הצוותים והציוד.

נשיא מד"א העולמי, השר לשעבר גלעד ארדן, ציין כי "מד"א הוא כיפת הברזל הרפואית של אזרחי ישראל. עדכון התעריפים, ללא פגיעה באזרח, מאפשר להבטיח את חוסנו של מערך החירום הלאומי, הגנה על הצוותים ושמירה על רציפות טיפולית".

מנכ"ל הארגון, אלי בין, הוסיף: "צוותי מד"א פועלים במסירות אין קץ, תחת איום מתמשך, כדי להגיע לכל אזרח הזקוק לעזרה. ההבנה והזיהוי של שרי הבריאות והאוצר לצורכי מד"א הובילו לפתרון מקצועי ומסודר שמחזק את מערך ההצלה הלאומי ללא תוספת נטל על האזרחים".