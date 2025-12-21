מכתש רמון מוכר כ"שמורת אור" בינלאומית (הכרזה רשמית של IDA ב-2017), הודות לחשכתו הנקייה ולמספר הכוכבים הרב הנראה בו. למעשה, מצפה רמון היה אז האתר הראשון במזרח התיכון שזכה במעמד יוקרתי זה. שילוב של אירועים גיאולוגיים, אקלימיים ותרבותיים הוביל לשימור שמיו הטבעיים כך שהצופה בו נתון למעין מרחב "גלוי עיניים" של היקום.

מועדים עיקריים וצפיות שיא ב- 2026

בינואר: אופוזיציה של צדק - הפלנטה הגדולה מגיעה למרחק הקרוב ביותר לכדור הארץ במהלך שנת 2026, ובהירותה מגיעה לכ- 2.5 (למעשה הבהירה שבכוכבי הלכת אחרי השמש, הירח ונוגה). צדק זורח כמעין כתם זהוב דמוי-שמש, ונשאר משקיף בשמי הלילה עד לפנות בוקר.

בפברואר: מצעד כוכבי לכת - בשעה אחרי השקיעה יעלה קו מרשים של שישה כוכבי לכת מערבה: לצדק, שבתאי, נוגה ומרקורי (בהירים מספיק להבחנה בעין) יתווספו ארבעת הכוכבים האחרים. תצפית זו יוצאת דופן בנדירותה.

ביוני: נוגה לצד צדק - שני המאורות הבהירים ביותר בשמיים קרובים זה לזה בשמי הדמדומים. נוגה (בהירות כ--4.0) יופיע במרחק זוויתי של כ-1.5° מצדק (בהירות כ--1.9), תופעה נדירה שתעניק מראה מרשים בשקיעה הגבוהה.

בספטמבר: שיא בהירות של נוגה - כוכב השחר והערב מציג את עצמו לאחר השקיעה בדרום-מערב בשיא דרמטי של מגניטודה ~-4.6, הבהירות הגבוהה ביותר שלו בכל שנת 2026. צפייה במופע זה תדרוש אופק פתוח וללא עצים גבוהים כדי למצוא את נוגה הבהי.

באוקטובר: אופוזיציה של שבתאי - השליט של הטבעות יגיע למצב ישיר מול השמש, מה שמעניק לו בהירות מרבית (~+0.3) וגודל זוויתי גדול (כ-19.7″). כוכב זהוב-זוהר יהיה קל לזיהוי בעין בלתי מזוינת, אך הקסם האמיתי נגלה דרך טלסקופ: שם ניתן לראות את מערכת הטבעות המרשימה סביבו.

בנובמבר: קרבה בין מאדים וצדק - הפלנטה האדומה והגזית יופיעו בבוקר גבוה מעל האופק המזרחי במרחק זוויתי קטן (כ-1.2°). צדק יפלוט אור חזק של מגניטודה 2.1, ואילו מאדים יזהיר בגוון אדום עז של כ-+0.7. הזוג הזה, הממוקם במזל אריה, יהיה קל למצוא בעין בלתי מזוינת ויעניק מופע מרשים לפני זריחת השמש.

צדק - הענק הזוהר

היופיטר של 2026 הוא כוכב הלכת המלהיב ביותר לצפייה. במהלך אופוזיציית ינואר יהיה צדק בשיא קרבתו ובהירותו, והוא יופיע על המצפה ככוכב זהוב גדול. לצדו ניתן יהיה לזהות את ארבעת ירחי גלילאו (איו, אירופה, גנימד וקליסטו) כנקודות אור מסודרות סביבו. אפילו במשקפת פשוטה נוכל לראות את הירחים הללו משתנים מיקום, ואף שולחים צללים על פני צדק בזמן המעבר.

במצפה רמון, שבו האוויר צלול וזיהום האור המלאכותי מצומצם, הקונטרסט והבהירות של צדק משתפרים משמעותית - ניתן להבחין ברצועותיו הענקיות ולהתרשם ממעבר חלקיקי העננים על פניו. מעבר לזה, במופעי השיא המוזכרים (הקרבה למאדים בנובמבר, המפגש עם נוגה ביוני) צדק תמיד בכותרות. כך גם תרבויות עתיקות קראו לו בשמות של אלי ציד או מלכות (וגם ביהדות הוא נקרא "צדק", על פי המסורת) ובהתאם לשמו, צדק עצמו נתפס כמגן על מערכת השמש.

שבתאי - ריבוע הטבעות

שבתאי ימשיך להציג את טבעותיו במלוא הדרן בשנים הקרובות, ומשנה לשנה עדיין ניתן ליהנות מתצפית עליו. אך תצפית כוכבים במכתש רמון הופכת לחגיגה לעין. באוקטובר יהיה שבתאי ישיר מול השמש, וניתן יהיה לצפות בו כל הלילה. אפילו במשקפת ייראה ככתם זהוב, ובטלסקופ קטן יתגלה ככוכב בעל טבעות זוהרות.

למרות שעד 2025 טבעותיו עמדו כמעט בקו אופקי (ולכן כמעט נעלמו מהעין), ב-2026 הן כבר מתחילות להיפתח מחדש ולאפשר לנו מבט מלא על מבנה הטבעות המרהיב. בכל מקרה, צפייה בשבתאי תזכיר לאסטרונומים חובבים ברית עתיקה: כאשר השמש שוקעת במצפה רמון, נראה ששבתאי מציג את הטבעת העצומה שלו קרוב לכוכבים הבהירים של המזלות.

נוגה - הכוכב הבוהק של השמיים

כוכב נוגה הוא הרקדן הראשון בשמיים: אין מתבונן שיתעלם מבהירותו, והוא נחשב לאחד הפרטים המרהיבים ביותר בשמי הערב והבוקר. ב-2026 נוגה יגיע למגניטודה של כ-4.6 בספטמבר, במופע יוצא דופן למדי. בניגוד לצדק ושבתאי, נוגה הוא כוכב סמוך מאוד לשמש, ולכן ניתן לראותו רק בשעות הדמדומים - בנסיגה הברורה של השמש מערבה או בשעות שלפני הזריחה.

בעיתים אלו נראה נוגה כמו פנס זוהר על קו הרקיע הדרומי-מערבי, ולרוב יבלוט מעל קו אופק נמוך. נקודה מעניינת היא שכאשר הוא כה בהיר, צורתו בטלסקופ אינה מלאה אלא כסהר דק - כלומר אנחנו רואים את הצד המואר שלו בחלקו, וכשהוא קרוב יחסית לכדור הארץ הוא גם גדול יותר מבחינה זוויתית, ולכן נדיר במיוחד.

מאדים - הפלנטה האדומה

מאדים הוא כוכב הלכת הפחות בולט מבין הששה הגלויים לעין, אבל חובבי השמיים עדיין ימצאו בו עניין ב-2026. לא תהיה לו אופוזיציה רשמית השנה (האחרונה הייתה בתחילת 2025), אך קרבה יחסית תתרחש בנובמבר עם צדק. לבחינה בטלסקופ קטן יבלוט צבעו האדום האדמדם, שרבים מזהים עם האל המלחמתי הרומי.

במצבים של קרבה בין שני כוכבים (כמו בנובמבר), הצבעים השונים והשילוב של שני מקורות האור יוצרים מראה דרמטי בשמי הבוקר. כמו כן, בחודשים מסוימים ניתן יהיה לראות את מאדים בשמי הבוקר כשהוא מטפס סמוך לפלאדות, תופעה יפה שניתנת לזיהוי בעין - כמו ב-11 ביולי, כשירח צעיר, מאדים וחבורת הפלאדות מתקרבים.

טיפים לצפייה ונקודות מומלצות

לצופה החובב מומלץ להצטייד בציוד מתאים: משקפת דו-עינית (למשל 7×50) תאפשר לתפוס את הירחים על פרטיו ולראות גם את ארבעת ירחי צדק כנקודות סביבו. טלסקופ קטן (3-6 אינץ') יחשוף את טבעות שבתאי ופסי צדק וירחיו, ומסנני צבע ישפרו את הניגודיות במידת הצורך.

באופן כללי כדאי להתמקם באזור פתוח במרכז מכתש רמון או מצפון לו (למשל בורות לוץ), כדי שהתצפית בקו האופק הרחב תהיה ללא הפרעות אור.

במצפה רמון ניתן לצפות בכוכבי הלכת כמעט בכל עונות השנה, אך בעיקר הסתיו והחורף מציעים לילות ארוכים ושמיים צלולים. מומלץ לבחור לילה קריר, ללא ירח מלא, ועמוס במיליוני נקודות אור. במילים אחרות, מצפה רמון עונה על כל התנאים כדי להיות פתח אל היקום - החל משעות הערב המוקדמות כשנוגה בשיאו, דרך חצות עם צדק בשמיים, ועד לפנות הבוקר כאשר מאדים למעלה.