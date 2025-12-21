חודשיים לאחר שובו של אבינתן אור משבי ארגון הטרור חמאס, מפרסם ארגון חותם סרט דוקומנטרי באורך מלא אותו הפיק בשם "אור חוזר", המלווה את דיצה אור, אימו של אבינתן, במאבקה לשחרור בנה שנחטף ממסיבת הנובה בשמחת תורה.

דיצה מספרת על השגחת ה' והניסים שקרו לאבינתן בשבי החמאס, על ההחלטה לערוך מאבק מתוך אחריות לאומית, על האמונה שנתנה לה כוח במסע הקשה ועל המערכה התרבותית על זהותה היהודית של מדינת ישראל.

בסרט מספרת דיצה כיצד ניצל אבינתן מקריסת מנהרה בה הוחזק. "ביום השמונים למלחמה המנהרה שבה הוא היה עם מחבלים קרסה מהפצצות של צה"ל והם חפרו את דרכם החוצה. נוצר פתח דרכו עברו שני מחבלים ואבינתן לא הצליח לעבור. הוא פנה לה' ואמר - 'אני הייתי מסור למצוות כיבוד הורים שעליה אמרת "כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך'. איך שהוא אומר את המשפט הזה הוא הצליח לעבור ומיד המנהרה קרסה על המחבל שהיה מאחוריו והרגה אותו".

היא תיארה את ההחלטה להקים את פורום 'תקווה'. "מטה משפחות החטופים מיקד את הכעס בראש הממשלה והשתמש בצורה מניפולטיבית ואכזריות במשפחות החטופים במסגרת מאבק נגד ממשלת הימין. פורום תקווה בא להוסיף למאבק לשחרור החטופים את הרובד האמוני - שהכל בידי ה'. היסוד השני הוא האחריות הלאומית - להביא את הילדים שלנו הבייתה מתוך מבט על כל עם ישראל".

אור מדגישה כי המלחמה שפרצה בשמחת תורה מחדדת כי קיימת מערכה תרבותית על זהותה היהודית של מדינת ישראל. "הייתה אמירה במהלך המלחמה שאנחנו לוחמים בשבע חזיתות אבל יש גם חזית שמינית, כאן, בתוכנו, האם אנחנו מדינה ליברלית עם תפיסה פרוגרסיבית חסרת כל הגדרה או שאנחנו עם ישראל שיש לו תורה ורוצה להקים מדינה של חזון הנביאים ומלכות שמיים? לאחר שנבנה את הקומה הזאת נוכל להיות אור לגויים באמת".