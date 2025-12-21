הנפטר צילום: באדיבות המשפחה

הרב צבי יהודה ביכלר ז"ל, מראשי קהילת 'חוג חתם סופר' בבני ברק, נפטר הבוקר (ראשון) בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק בגיל 69. הרב ביכלר נפטר ביום היארצייט של אביו, הרב יהושע ביכלר ז"ל, שהיה ממייסדי קהילת חוג חתם סופר בשכונת זכרון מאיר. בחודשים האחרונים מצבו הלך והידרדר והוא אושפז בבית החולים. הבוקר קרסו מערכות גופו והוא השיב את נשמתו ליוצרה. הותיר אחריו את רעייתו, בניו - בהם היועצים האסטרטגים יענקי ויום טוב ביכלר, היזם אליעזר ביכלר ומפיק המוזיקה מוישי ביכלר - בנותיו, חתניו וצאצאיו. הלוויתו מתקיימת בשעה זו בבני ברק בדרכה לבית החיים ויז'ניץ שם ייטמן.