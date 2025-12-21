האזכרה לאל"מ יצחק בן בשט (בנבה) ז"ל ללא קרדיט

ביום שישי האחרון התקיימה אזכרה לציון שנתיים לנפילתו של אלוף-משנה יצחק בן בשט (בנבה) ז"ל, בבית העלמין בכפר תבור, שם הוא נטמן. באירוע השתתפו בני משפחה, חברים ולוחמים אשר שירתו עמו לאורך השנים.

כמה ימים קודם לכן, הדליקו חבריו הלוחמים את נר החנוכה השני במקום בו נפל - בלב שכונת סג'עייה שברצועת עזה. המעמד התקיים ביום הולדתו ה-46 של בנבה.

שמעון, אחד הלוחמים שהשתתפו בטקס, סיפר: "ירד גשם מטורף והדרך הייתה קשה ממש. אבל זכיתי להדליק נר שני של חנוכה בנקודה בה בנבה נפל בגבורה רבה מאוד. בנבה בשבילי הוא אח. עוד מהימים שהייתי בתפקיד מ"מ אצלו במסייעת 51 נוצר בינינו קשר חזק מאוד. הוא היה תמיד עמוד של אור ויציבות, בדיוק כמו התקופה שבה הוא נולד ושבה הוא נפל".

שמעון הוסיף, "כשבנג'י נהרג, בנבה לקח עליי חסות ממש כמו אח. בזכותו ובזכות אדר, אשתו של בנבה, זכיתי להכיר את אשתי והקמנו משפחה לתפארת. המורשת של בנבה שזורה במי שאני היום והיא תמשך לנצח".

בדברי ההנצחה נכתב על דרכו של אל"מ בן בשט: "אל"מ בנבה (יצחק) נולד וגדל בנווה צוף, התחנך בישיבת נחלים ובמכינת 'קשת יהודה'. דרכו הצבאית הייתה מרשימה וייחודית: לוחם ומפקד באגוז, מ"פ ומפל"ג ביחידת שלדג, סגן מפקד אגוז, מפקד גדס"ר גולני, מפקד חטיבת פארן ולבסוף מפקד חטיבת יפתח. אבל מעל הכל - הוא היה אבא ואיש משפחה. אדר אשתו וילדיו: אשחר, ארבל, עידו ועומר - היו מרכז חייו".

ב-5 באוקטובר 2023 שב ארצה מטיול משפחתי לאחר שפרש מצה"ל. יומיים לאחר מכן, ביוזמתו האישית, חזר למדים והצטרף ללחימה בדרום. במהלך הלחימה סייע בחילוץ אזרחים מקיבוץ בארי ובהמשך לקח חלק כמפקד בכיר בתמרון הקרקעי של חטיבת גולני בעזה.

ב-12 בדצמבר 2023, נר שישי של חנוכה, ארבעה ימים לאחר יום הולדתו ה-44, נפל אל"מ בן בשט בקרב בשכונת סג'עייה. בהודעת ההנצחה נכתב: "הנר שלו כבה אך האור שלו ממשיך לפעום - ועכשיו האחריות שלנו היא להמשיך להעביר אותו הלאה".