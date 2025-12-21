דרמה חריגה התרחשה השבוע בטיסת easyJet ממאלגה שבספרד לנמל התעופה גטוויק בלונדון, לאחר שאישה בריטית בת 89 הועלתה למטוס כשהיא, על פי החשד, כבר ללא רוח חיים.

על פי הדיווחים, הנוסעת הועלתה לטיסה בכיסא גלגלים על ידי בני משפחתה, שביקשו מהצוות להתחשב במצבה והסבירו כי היא "רק עייפה" או "אינה מרגישה טוב".

עדי ראייה סיפרו כי נשמעו אמירות כמו: "זה בסדר, אנחנו רופאים".

רגעים לפני ההמראה זיהה צוות המטוס כי מצבה של האישה אינו כשורה. המטוס שב לשער, שירותי רפואה הוזעקו, והאישה הוכרזה כמתה בתוך המטוס. בעקבות המקרה, הטיסה התעכבה כמעט 12 שעות.

חברת easyJet מסרה בתגובה כי הנוסעת הציגה אישור רפואי עדכני המאשר את כשירותה לטוס, וכי האירוע נרשם כ"מצב חירום רפואי". הרשויות המקומיות החלו בבדיקת נסיבות המקרה.