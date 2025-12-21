המוזיקאי והיוצר אריאל הורוביץ, בנה של הפזמונאית והמלחינה נעמי שמר, חשף השבוע פרויקט אישי ומרגש: סדרת שירים חדשה בהשראת שיחות שערך עם לוחם גבעתי יודי קלנר, שנפצע במהלך הקרבות באירוע שבו נפל חברו לנשק, סמ"ר מוטי רווה ז"ל.

הפרויקט, הנקרא "יומני קלנר (הגיבורים שלי 2)", נולד לאחר ביקור שערך הורוביץ בבית החולים סורוקה, לשם הוזמן לפגוש את קלנר. "בסוף הפגישה פנה אליי יודי ואמר: 'אתה יודע, הייתי רוצה שלחוויות שעברתי יהיה ביטוי אמנותי'", מספר הורוביץ.

השניים החלו להיפגש באופן קבוע, וקלנר שיתף את הורוביץ בסיפורי הקרב והפיקוד, כמפקד צוות מילואימניקים בגבעתי. מתוך השיחות הללו נולדו שירים שהורוביץ מקליט בימים אלו לאלבום.

השיר הראשון שנחשף מהפרויקט, "מין אליפלט", מוקדש לזכרו של סמ"ר מוטי רווה ז"ל, מפעיל 9-D, שנפל באותה תקרית בה נפצע קלנר. הורוביץ מתאר את השיר כמחווה אישית ללוחם, אך גם כתגובה חברתית.

השיר "מין אליפלט" מתאר בדימוי פיוטי את סיפורו הלא-שגרתי של סמ"ר רווה - נער מבני ברק שלא הלך במסלול החרדי הרגיל, הקים עסק עצמאי לעבודות עפר, ולמרות שלא שירת בצבא סדיר, הצטרף למאמץ הלחימה אחרי השבעה באוקטובר האחרון כנהג D-9.

"בעיניי, בימים שבהם נושא גיוס החרדים כל כך בוער - בסיפורו הלא ייאמן של מוטי, 'אליפלט' - יש, לצד הכאב, גם תקווה גדולה ששותפות הגורל בינינו תנצח בסופו של דבר את המחלוקות", אמר הורוביץ.