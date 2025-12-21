גזרת יהודה ושומרון והבקעה הוגדרה על ידי גורמי הרפואה בפיקוד המרכז כאזור בסיכון גבוה למחלת הכלבת.

על פי ההודעה שהועברה ליחידות, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה במספר הכלבים והגורים המשוטטים שנמצאו נגועים במחלה.

על פי ההנחיות, כל חיית בר משוטטת - לרבות כלבים, תנים, שועלים, חתולים וחיות בר נוספות - עלולה להדביק בכלבת באמצעות נשיכה, שריטה או ליקוק של ריריות פתוחות.

מהפיקוד נמסר: "למחלת הכלבת יש פוטנציאל נזק גדול מאוד. ללא טיפול מתאים ומיידי, המחלה מובילה למוות".

רס"ן ד"ר שגיא גלבוע, קצין בריאות הצבא בפיקוד המרכז, יחד עם הווטרינרית של הפיקוד, ד"ר קרן אברמוביץ, הזהירו כי "אין להתקרב או לבוא במגע עם בעלי חיים משוטטים. במידה וחייל בא במגע - או אף חושש שבא במגע - יש לפנות מיד לצוות הרפואי להתייעצות".