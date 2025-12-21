הרב שלמה אבינר, מרבני הציונות הדתית, התייחס בימים האחרונים לשאלה הלכתית הנוגעת לשינוי נוסח תפילה מוכר.

השאלה עלתה בעקבות טענות שיש לשנות את הנוסח "אין קץ לימי הרעה" ל"יש קץ לימי הרעה", לאור הקמת מדינת ישראל.

בדבריו, הסביר הרב כי "כל הדורות ידעו שתהיה גאולה, שתהיה שיבת ציון ומדינה", אך גם בתקופתנו, על אף קיומה של מדינה, המציאות עדיין מורכבת וכואבת. לדבריו, "יש מלחמות מכאיבות, וכן במדינה יש אלימות פיזית או מילולית או אינטרנטית בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ובין הורה לילדיו".

הרב ציין כי לצד עוני קשה המוגדר כ"חוסר ביטחון תזונתי חמור", קיימות גם רעות רבות אחרות, לא רק בישראל אלא גם בקרב אומות העולם. עם זאת, הוא הדגיש כי "בהחלט יש לסמוך יומם וליל על כך שיש לנו מדינה".

לדבריו, "אנחנו מאמינים באמונה שלמה שבסוף יהיה עולם שכולו טוב, אבל אנחנו לא יודעים מתי, ובמציאות העכשווית, לולא נס - זה לא עומד על הפרק. וככלל, ד' לא עושה ניסים של שלילת בחירה חופשית".

כזכור, הרב חיים דרוקמן, שהלך לעולמו לפני שלוש שנים, חידש את הנוסח "יש קץ לימי הרעה" וראה בו ביטוי אמוני לתחילת גאולה בדורנו. לדבריו, "לפני אלף שנות גלות אפשר היה להגיד שאין קץ לימי הרעה, אבל היום חייבים לומר שיש קץ". הוא שב והדגיש, "נפלה בחלקנו זכות אדירה, שדורות רבים כל כך חיכו לה, ואנו זכינו".