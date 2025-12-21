הדלקת נרות מרגשת עם ישראל הרמן ללא קרדיט

בני נוער מתנועת הצופים הפתיעו השבוע את ישראל הרמן, בן 95, בביתו שביישוב בית אריה. במהלך המפגש הדליקו עמו נרות חנוכה ושמעו ממנו סיפורים אישיים וזיכרונות נדירים מחייו.

הרמן שיתף כי היה חניך בתנועת הצופים כבר בשנת 1942, אז פעלו הבנים והבנות בנפרד. בהמשך עבר לפעול במסגרת תנועת בית"ר בארצות הברית, תחילה כמפעיל ולאחר מכן כמפקד התנועה בארה"ב וכחבר ההנהגה העולמית של בית"ר.

בפני בני הנוער שיתף הרמן גם בזיכרון אישי משירותו: "לחמתי במבואות בית"ר במשך תקופה ממושכת בשנת 1955, על גבול ישראל. העץ המפורסם של גוש עציון היה מעלינו, אז לא היה בשליטתנו. ישנו בחפירות באדמה".

עוד סיפר על פועלו בתעשייה האווירית, שם עבד כמעט שלושה עשורים וזכה בפרס ביטחון ישראל. דבריו זכו לתשואות מצד בני הנוער, שהתרשמו עמוקות מסיפור חייו.

הרמן מתגורר בבית אריה זה למעלה מ-44 שנים ונמנה עם מייסדי היישוב.