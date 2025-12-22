במלאת שלוש שנים לפטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, רואה אור חוברת חדשה תחת השם "תיקון גדול", העוסקת בנושא ההפרדה בתנועות הנוער. את החוברת חיבר נריה בן שבוא, מדריך סניף בני עקיבא בעפולה וחניך לשעבר בשבט אורות.

בן שבוא כבר מוכר מהעבר בשל פרסומם של שני ספרים תורניים בנושא ההפרדה, אותם הוציא לפני כחמש שנים. הספרים זכו לברכתם של הרבנים הראשיים לישראל דאז, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, וכן של הרב יעקב אריאל, הרב שלמה אבינר והרב שמואל אליהו, והתקבלו בקרב ציבור לומדי התורה.

כעת, לדבריו, בעקבות דרישה גוברת של בני נוער להסברה תורנית נגישה ובהירה, יוצאת החוברת החדשה שמיועדת לציבור הרחב.

החוברת עוסקת בהיבטים אמוניים והלכתיים, ומציגה את ערך ההפרדה כחלק מהשיח על צניעות וטהרה בדור הגאולה. שמה של החוברת - "תיקון גדול" - לקוח מלשון הגמרא במסכת סוכה, המתארת את הפרדת העזרות בבית המקדש.

בלב החוברת מובאים דברי הראי"ה קוק, מתוך איגרות הראיה: "וההשתדלות למנוע את תערובת המינים היא כחוט חורז במהלך התורה כולה", כהצגה של עקרון ההפרדה כתשתית נורמטיבית לצניעות ישראלית לדורות.

לדברי המחבר, אחד הזרזים המרכזיים לכתיבת החוברת הייתה שיחה אישית שקיים עם הרב חיים דרוקמן זמן קצר לפני פטירתו.

בן שבוא מספר כי הציג בפני הרב את השאלה האם ניתן לומר בשם הרב שתנועת בני עקיבא צריכה לחתור להפרדה: "מספר חודשים בטרם שנפטר מורינו ורבינו הרב חיים דרוקמן זצ"ל לבית עולמו, זכיתי להעניק לרב את שני ספרי העוסקים בהפרדה בתנועות נוער. במהלך שיחתנו שאלתי את הרב האם אפשר לומר משמו לחברי תנועת בני עקיבא, שאכן שאיפתה ומגמת פניה של התנועה לשוב לערך הצניעות והקודש, ערך שיתבטא ממילא בהפרדת התנועה? והשיבני הרב בעיניים מאירות, בקול צלול וברור, 'כן, בוודאי, בוודאי'".

בן שבוא מציין כי דבריו הברורים של הרב דרוקמן הופיעו גם בכתב זמן קצר לאחר מכן: "על השאלה אם תנועת בני עקיבא במסגרת מעורבת היא אידיאל - התשובה היא: לא" (מתוך הספר "ואשיבה", עמ' 144).

בדבריו בחוברת, מוסיף בן שבוא קריאה ציבורית: "עלינו ביותר מעל כל, החובה מוטלת להראות לכל ישראל, שכנסת ישראל שעל אדמת הקודש חיה היא ברוח ד' אשר עליה, באור תורת אמת אשר בפיה ובלבבה".

את דבריו הוא מסכם באמירה כי הגיעה השעה לשוב לצניעות ולטהרה: "מחובתנו להפסיק לבסס את חיינו במדינת גאולתנו על גבי מציאויות שהותרו בשעת הדחק. כעת, גאולתנו דוחקת בנו לשוב לצביון חיי ישראל המקוריים, לשוב לצניעותנו ולתפארתנו, לשוב לטהרתנו ולקדושתנו".