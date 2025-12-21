אירוע אנטישמי חמור התרחש הערב (ראשון) באיסטנבול, טורקיה: יהודים שעשו את דרכם להדלקת הנר השמיני והאחרון של חג החנוכה, הותקפו על-ידי מפגינים פרו-פלסטינים סמוך לבית הכנסת נווה שלום בעיר.

במהלך האירוע, המפגינים הסתערו על הקבוצה בקריאות גנאי ובאיומים, תוך שהם מניפים דגלי פלסטין וקוראים לעברם: "הציונים האלה, שיעזבו את המדינה הזו".

כוחות משטרה שהיו במקום נאלצו להתערב ולפזר את המתקהלים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים המפגינים מנסים להתקרב לקבוצת היהודים, אך נעצרים על-ידי שוטרים מקומיים.

אחד מתומכי ההפגנה כתב ברשת X: "בעוד שבעזה נמשכים חיסולים, רעב והרס, ידידי פלסטין לא נותרו אדישים מול מדריכי תיירים ומשתתפים שהרעיפו שבחים על ציונים, שהגיעו לאיסטנבול לרגל חג החנוכה. אנו פונים למי שמונעים מחאות שקטות: עצרו את מהללי רצח העם - לא אותנו. נמשיך להיות בשטח נגד הציונים ומשתפי הפעולה שלהם".