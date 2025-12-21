לרגל "זאת חנוכה", היום האחרון של חג החנוכה, ריכזנו את השירים והביצועים החדשים שפורסמו בימים האחרונים במוזיקה החסידית והדתית.

הזמר גיל ישראלוב, שחזר לאולפן לראשונה מאז אירועי 7 באוקטובר, משיק את "על הניסים" - שיר מקורי המבוסס על המילים המוכרות. ישראלוב מספר כי לא הרגיש נכון להוציא מוזיקה בתקופה האחרונה, אך דווקא בחנוכה, הוא מצא את האור לחזור עם שיר של הודיה והתחדשות.

איציק אשל משחרר את "להבות", בלחן של אלחנן אלחדד. מדובר בשיר המביע את החיפוש של האדם אחר נקודת האור הפנימית, גם במצבים של אתגר וריקנות. השיר מדגיש את החיבור בין שמים לארץ, בין אדם לאדם, ומעביר מסר של תקווה ואחדות.

שיעלה רוט מציין את חג החנוכה עם אלבום שלישי בסדרת "חג טאנץ" - הפעם במהדורת "חנוכה טאנץ". האלבום משלב כלי נגינה חיים, מקהלה ועיבודים עשירים שמכניסים את שמחת החג אל רחבות הריקודים של הבית.

הקלידן הערשי סגל יוזם ערב מוזיקלי ססגוני בשם "לאטקעס נאכט", עם מיטב הזמרים החסידיים ומקהלת 'מלכות' בהרכב מורחב. הערב כולל ביצועים שמחים, שירה והרכב מגוון של סולנים - מהרוגע הליטאי ועד האנרגיה החסידית.

מקהלת קאפלה מגישה את "סדר חנוכה ליכט" בביצוע מיוחד יחד עם מנדי וויס, גרשי אורי ועוזיאל דייטש. מדובר בפרויקט פיוטי שנועד לשמר את המסורת של שירי ההדלקה ברוח חסידית-קלאסית.

בצד המזרחי-חסידי, יצאה מחרוזת "מזרח ומערב" - יצירה חדשה שמחברת לחנים מסורתיים של חנוכה עם קצב ים-תיכוני ושירה מלאת שמחה.

המוזיקאי שלמה העכט מציג את מחרוזת "יוונים". הוא מארח את שמולי הורביץ, אוריה שיף ומנדי ג’יי, שמוסיפים גוונים קוליים מגוונים למחרוזת.

יוסי שנעק מגיש מחרוזת שירים קלאסית לרגעי הדלקת הנרות, בעיבוד חדשני השומר על הצביון המסורתי.

אלי לוין מביא זווית קלילה ומשעשעת עם השיר "One More Latka" - שיר באנגלית על הרגע שבו כבר לא צריך עוד לביבה - אבל לוקחים עוד אחת בכל זאת. שיר משפחתי שמח שמדגיש את החום והאור של החג.

יהודה בורן משתף פעולה עם המעבד רולי מנדלזון בקאבר מחודש לשיר "מנורה" של חיים ישראל. הביצוע נוגע בנוסטלגיה אך נשמע רענן ועכשווי.

לוי פרקש חותם את הרשימה עם סינגל קאבר חדש בשם "חנוכה להודות", המשלב שירים חסידיים מוכרים בעיבוד אלקטרוני מקפיץ, ששם את שמחת החג במרכז.