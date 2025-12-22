רשת ABC האוסטרלית חושפת פרטים חדשים על הטבח בסידני בהדלקת נר ראשון של חנוכה בו נרצחו 15 בני אדם.

על פי הדיווח, שני המחבלים שביצעו את מתקפת הטרור בחוף בונדי בסידני השליכו ארבעה מטענים לעבר הקהל בחוף - שלושה מטעני צינור ומטען נוסף בצורת כדור טניס - שלא התפוצצו.

עוד צוין בדיווח כי השניים התאמנו מראש ואף צילמו וידאו שבו "הצדיקו" את הפיגוע - כשהם מתועדים נושאים מספר כלי נשק על רקע דגלי דאעש.

מסמכים שהוגשו לבית המשפט מציינים כי ב-12 בדצמבר, יומיים לפני הפיגוע, נצפו השניים מסיירים באזור בו ביצעו את המתקפה ובמשטרה האוסטרלית אומרים כי מדובר בהכנה האחרונה לפיגוע הרצחני.

המחבל סג'יד אכרם חוסל בזירת הפיגוע ובנו נאביד, שוחרר מבית החולים ונלקח למעצר. לבית המשפט הוגש נגדו כתב אישום הכולל 59 סעיפים - בהם 15 אישומי רצח.

אתמול השתתפו אלפים בעצרת בבונדיי ביץ' בסידני, לציון שבוע לפיגוע שבו נרצחו 15 חברי הקהילה היהודית ולהדלקת הנר השמיני של חנוכה.

האירוע נערך תחת אבטחה כבדה שכללה פרשים, צלפים ומאות שוטרים, ובו נכח ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי שספג קריאות בוז מהקהל עם הגעתו. "בושה, תומך ג'יהאד, אתה לא משקף את אוסטרליה", נשמעו קריאות לעבר ראש הממשלה.

במהלך העצרת, קראה הקהילה היהודית להקמת ועדת חקירה לפיגוע הירי, תוך ציון עלייה בתקריות אנטישמיות בשנים האחרונות וחשיבות חקירה ברמה הפדרלית באוסטרליה.