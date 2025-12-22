ילדים שנמנעים ממפגשים חברתיים, חוששים מחוג חדש או בוכים לפני מבחן אינם מנסים להקשות. עבורם הפחד אמיתי ומציף.

הורים רבים מזהים את הרגע שבו הילד נצמד לרגל, מסרב להיכנס ללכת לישון או מתקשה להיפרד. יחד עם הדאגה לילד צפה גם חרדה שקטה מה יקרה אם זה יימשך.

בדיוק לשם כך מתקיימת הערב סדנת הזום 'איך לגדל ילד עם חוסן' עם מנחת ההורים הוותיקה גלית גלבוע. גלבוע מדגישה כי ילד עם חוסן אינו ילד ללא פחד אלא ילד שיודע להתמודד. הסדנה מתמקדת בהפיכת רגעי הקושי להזדמנויות לצמיחה ובניית ביטחון עצמי שאינו תלוי בהימנעות אלא בהתנסות בטוחה ומלווה.

במהלך הערב ילמדו ההורים כיצד לזהות חרדה ולתת לה שם באופן שמפחית מעוצמתה. נעמיק במה שמסתתר מאחורי התנהגויות כמו סירוב לחוגים או חשש ממפגשים חברתיים ונבין אילו תגובות בונות ביטחון ואילו מחלישות. גלבוע תציג דרכי תקשורת רגשית פתוחה לצד טכניקות פשוטות של נשימה ודמיון מודרך שמסייעות לילדים להתגבר על פחדים בזמן אמת.

הגישה המוצגת בסדנה מבוססת על שיטה מוכחת שעזרה לאלפי הורים והחזירה הביתה שקט ותחושת מסוגלות. הדגש הוא על כלים קלים ליישום שמכבדים את הילד ומחזקים עצמאות רגשית וחברתית יום יומית. ההשקעה בחוסן רגשי כעת היא מתנה ארוכת טווח שמלווה את הילד בבית, בחברה ובלמידה.

הסדנה תתקיים הערב, יום שני 22.12, בשעה 21:00 בזום. ההשתתפות ללא עלות. להרשמה לחצו כאן >