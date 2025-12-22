מה שאמור היה להיות רגע תמים של שמחה במסיבת חנוכה בכיתה ב', הפך לאירוע רפואי מורכב: ילדה בת שבע מירושלים בלעה בשוגג סוכרייה יחד עם מקל הפלסטיק שלה. האירוע התרחש במהלך מסיבה בבית ספר יסודי בעיר, והוביל להבהלה לבית החולים הדסה עין כרם ולניתוח דחוף.

הילדה חשה כאב חד בגרון ובחזה מיד לאחר בליעת הממתק, ופנתה מיוזמתה למנהלת ולמחנכת. מאחר וההורים לא נכחו באירוע, יצר הצוות החינוכי קשר מידי עם משפחתה. ההורים לקחו אותה לבדיקה רפואית, שם המליץ הרופא לפנות בדחיפות לבית החולים בשל החשש כי מקל הפלסטיק הקשיח עלול לגרום לנזק פנימי במערכת העיכול.

בבית החולים הדסה עין כרם איתר הצוות הרפואי את מיקום המקל וביצע הליך רפואי להוצאתו. ד"ר תמר אורגד, מומחית בגסטרואנטרולוגיה ילדים, הסבירה כי "אחת הבעיות המשמעותיות היא שכאשר המקל עובר למעי הדק, לא ניתן להוציא אותו באנדוסקופיה פשוטה, והוא עלול להיתקע במעבר בין המעי הדק למעי הגס".

הילדה הועברה לחדר הניתוח, שם בוצעה הפרוצדורה בהובלת ד"ר אורגד וד"ר רומן קובליצי ממחלקת ההרדמה, יחד עם צוות אחיות חדר הניתוח. המקל נמצא בקיבה והוצא ללא סיבוכים. לדברי ד"ר אורגד, העובדה כי מדובר במקל פלסטיק הקשתה על איתורו באמצעי דימות רגילים, אך גם מנעה ממנו לגרום נזק חמור יותר בהימצאותו הקצרה בגוף.

לאחר ההתאוששות, שיתפה הילדה בתחושותיה, "כאב לי בפנים ולא ידעתי מה לעשות. פחדתי קצת, אבל שמחתי שסיפרתי למורה. בבית החולים פחדתי לפני הניתוח, אבל הרופאים היו נחמדים ואמרו לי שהכול יהיה בסדר וזה היה מאוד מרגיע".

אביה של הילדה הוסיף, "הרופאים היו מדהימים, הרגיעו אותנו, דאגו שתהיה חוויה בטוחה ושקטה למרות הלחץ. אנחנו מאוד שמחים שהסיפור הסתיים בשלום, ולא היו סיבוכים - היה לנו נס חנוכה בהדסה".