עוקץ הקילומטראז׳ חדשות 13 .

תחקיר ששודר במהדורת חדשות 13 חושף תופעה מדאיגה בענף הרכב המשומש בישראל: זיופי קילומטראז' הפכו לעניין נפוץ, נגיש וזול - שמותיר את ציבור הרוכשים חשוף להונאה בלי לדעת זאת.

על פי ממצאי התחקיר, מדי יום מבוצעים זיופים במספר רכבים, ולפי היקף השוק, מדובר בתופעה רחבת היקף.

התהליך פשוט: באמצעות חיבור מחשב ללוח המחוונים של הרכב, ניתן לשנות את נתוני מד הקילומטרים בלחיצת כפתור - ולהזין כל מספר רצוי.

כך נוצר רושם שמדובר ברכב עם פחות בלאי, מה שמקפיץ את ערכו בשוק ולעיתים מאפשר למכור אותו בעשרות אלפי שקלים מעל שוויו האמיתי.

התחקיר מדגיש כי גם כאשר מתגלים פערים בין נתוני הקילומטראז' בטסטים קודמים, הרכב עדיין עובר את מבחן הרישוי התקופתי. לפי הנהלים הקיימים, אי התאמה כזו נרשמת כהערה בלבד - אך אינה מונעת את אישור הטסט.

מכוני הרישוי אינם פועלים לאכוף או לחקור את המקרה, וגם משרד התחבורה אינו דורש לעכב רכבים החשודים בזיוף.

נכון לעכשיו, לא קיימת בישראל חקיקה ייעודית שמגדירה זיוף קילומטראז' כעבירה פלילית נפרדת. המשמעות היא שפעולה שמכניסה רווח כספי משמעותי למבצעיה - על חשבון הקונה התמים - אינה נאכפת הלכה למעשה.