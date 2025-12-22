חוות דעת משפטית שנשלחה לשר הביטחון ישראל כ"ץ מטעם לשכת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, קובעת כי הצעת המחליטים לסגירת תחנת גלי צה"ל "אינה עומדת באמות המידה המשפטיות הנדרשות", ולכן "לא ניתן לקדמה במתכונתה זו".

המסמך גובש בידי שלושת המשנים ליועצת המשפטית לממשלה - עו"ד עמית מררי, עו"ד גיל לימון ועו"ד שאול שפי - ומתייחס להצעת המחליטים שמבקשת להורות לצה"ל להפסיק את שידורי התחנה.

חוות דעת נגד ההצעה לסגירת גלי צה"ל

על פי חוות הדעת, הפעלת גלי צה"ל אינה מעוגנת בחקיקה, אלא נובעת ממדיניות שהתגבשה לאורך השנים בצה"ל ובמשרד הביטחון.

עם זאת, בלשכת היועצת מודגש כי הצעה להפסקת השידורים אינה יכולה להתקבל כצעד מנהלי בלבד, וללא עיגון חקיקתי מתאים.

המסמך כולל ביקורת נרחבת על מתכונת ההצעה: נטען כי היא לוקה בהיעדר עבודת מטה מספקת, מבוססת על שיקולים תקציביים בלבד, ואינה כוללת ניתוח של ההשלכות הציבוריות, הערכיות והדמוקרטיות של סיום שידורי התחנה.

כמו כן, ההצעה לא לוותה בבחינה של חלופות אזרחיות להפעלת התחנה, ולא התקיים שיח ציבורי מקדים בנושא.

לסיום ממליצים מחברי חוות הדעת לקיים שיח עם שר הביטחון ולבחון מחדש את הסוגיה, תוך הצגת כלל ההיבטים והאפשרויות המשפטיות והציבוריות.