הסנאט האמריקאי אישר בסוף השבוע האחרון ברוב של 53 מול 43 את מינויו של הרב יהודה קפלון לתפקיד השליח המיוחד של ארצות הברית למאבק באנטישמיות.

קפלון, מקורב לנשיא דונלד טראמפ, יכהן בדרגת שגריר במשרד החוץ האמריקאי ויוביל את המאבק האמריקאי בשנאת יהודים בזירה הבינלאומית.

האישור מגיע בעיתוי רגיש - שבוע לאחר הטבח האנטישמי בסידני, שבו נרצחו שישה בני אדם בבית כנסת. המינוי עבר לאחר הליך ממושך שכלל חודשים של בדיקות, שימוע בוועדת יחסי החוץ של הסנאט ומחלוקת פוליטית. מחוקקים דמוקרטים ניסו לבלום את המינוי בטענה לזיהוי פוליטי, אך בסופו של דבר התקבל ברוב ברור.

"התפקיד שלי להבטיח שארצות הברית לא תהיה רק מקלט בטוח לחיים יהודים, אלא כוח שמגן על הקהילה היהודית ברחבי העולם", אמר קפלון אחרי האישור. "כשאני יורד מהמטוס כנציג הנשיא עם כיפה על הראש ואוכל כשר - זה משנה את כללי המשחק".

קפלון, שהיה מקורב לניצול השואה אלי ויזל, השווה לא פעם את מצב היהודים בארה"ב לגרמניה של שנות ה-30. "ביקרתי באבו דאבי ויכולתי להסתובב כיהודי חובש כיפה ללא חשש, בעוד שבארה"ב יש מקומות שזה מסוכן - כולל אוניברסיטאות כמו הרווארד וקולומביה", אמר בעבר.

על פי דבריו, טראמפ רואה באנטישמיות איום אסטרטגי. "שמעתי אותו אומר שוב ושוב: אם ישראל תיפול לטרור - ארה"ב תהיה המטרה הבאה", סיפר קפלון. הוא תיאר תכניות אופרטיביות כמו שלילת ויזות מגורמים שישתתפו בהפגנות תומכות טרור, שלילת תקציבים ממוסדות אקדמיים שלא יגנו על סטודנטים יהודים, וחקיקה מחמירה נגד פשעי שנאה.

במהלך השימוע בסנאט סיפר קפלון על חוויות אנטישמיות מילדותו ועל אובדן בן משפחתו במלחמת שבת שמחת תורה. "אנטישמיות היא סמול לשנאה גדולה יותר", אמר. "מי שקורא 'מוות ליהודים' קורא לעתים קרובות גם 'מוות לאמריקה'".

הרב מנחם מרגולין, יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה, בירך על המינוי: "בעת שיהדות העולם מתמודדת עם גל מדאיג של אנטישמיות, יש חשיבות רבה למינוי דמות בעלת מחויבות עמוקה שתפעל בנחישות בזירה הבינלאומית".

לשכת קפלון במשרד החוץ כבר הוכנה, והוא צפוי להיכנס לתפקידו בימים הקרובים.