טנדר לא נעול והחלטה של שבריר שנייה הצילו את חייהם של בנימין ורייזל סימונס, זוג יהודים קשישים שנמלטו מהירי במהלך הטבח במסיבת חנוכה בחוף בונדיי בסידני, כך דיווח ה"סידני מורנינג הראלד".

בני הזוג סיפרו ל"הראלד" שהם בדיוק עזבו את המסיבה כשנשמעו יריות. בעוד שצעירים יותר הסתתרו מתחת למכוניות חונות, בני הזוג אמרו שגילם לא איפשר זאת. במקום זאת, הם עברו מרכב לרכב עד שזיהו טנדר שדלתו הצדדית פתוחה. הם טיפסו פנימה, התחבאו והתפללו.

"בשלב מסוים הרמתי את מבטי והיורה היה בדיוק בקו אחד עם הטנדר", אמר בנימין סימונס. "הכניסה לטנדר הצילה את חיי ואת חיי של אשתי".

הטנדר שייך לג'וש פולפורד, שהיה בקרבת מקום ונמלט רגעים ספורים קודם לכן כשהחלו הירי. פולפורד סיפר שראה את המחבלים ורץ לעבר מועדון הגלישה כדי להימלט.

כשחזר מאוחר יותר, פולפורד מצא את בני הזוג סימונס מסתתרים בטנדר שלו. הוא הפציר בהם להישאר שם בזמן שכוחות המשטרה אבטחו את האזור, ולאחר מכן סייע ללוות אותם הרחק מהמקום. עובר אורח נוסף הסיע את בני הזוג לביתם מאוחר יותר.

בני הזוג סימונס אמרו שרק לאחר שצפו בתיעוד הפיגוע, הם הבינו עד כמה קרוב היו לירי. כל כלי רכב אחר בקרבת מקום, לדבריהם, היה נעול. "הדלת הפתוחה הזו הרגישה כמו נס חנוכה שלנו", אמר בנימין סימונס.

הפיגוע בחוף בונדיי, שאירע במהלך מסיבת חנוכה, הותיר שישה הרוגים וזעזע את הקהילה היהודית באוסטרליה ובעולם.