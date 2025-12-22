טאקר קרלסון, איש תקשורת ומשפיען המזוהה עם חוגי הימין בארה"ב, נבחר ל"אנטישמי של השנה" על ידי הארגון היהודי־אמריקני StopAntisemitism.

בראיון ל"ניו יורק פוסט" אמרה מנהלת הארגון, ליאורה רז, כי קרלסון מקדם שיח מפלג, רווי שנאה ומסוכן, וכי בשנה האחרונה ראיין שורה של אישים בעלי עמדות אוהדות כלפי היטלר.

הארגון האשים את קרלסון בשימוש בבמה שברשותו כדי לנרמל אנטישמיות, להסית לשנאה ולהאשים אישים יהודים אמריקנים בנאמנות כפולה. קרלסון תקף בחריפות גם נוצרים ציונים, כינה אותם לוקים ב"ווירוס במוח" וטען שתמיכה בישראל היא כפירה בנצרות.

עוד ציין הארגון כי קרלסון הוא דמות מסוכנת בשל הפופולריות הרבה שלו ברשתות החברתיות, שבאמצעותן הוא מפיץ "דברי כזב ונרטיבים אנטישמיים". בתוכניתו ברשת X אירח קרלסון את ההיסטוריון הרביזיוניסט דאריל קופר, שטען כי היטלר לא התכוון מלכתחילה לרצוח יהודים, וקרלסון אף האשים את ראש ממשלת בריטניה דאז, וינסטון צ'רצ'יל, באחריות לפרוץ מלחמת העולם השנייה.

ליאורה רז הדגישה כי כאשר משפיענים מנרמלים נרטיבים אנטישמיים, הדבר תורם ליצירת אווירה שבה איומים, הטרדה ואלימות נגד יהודים הופכים שכיחים יותר ויותר.