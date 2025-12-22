טקס הדלקת נר שמיני של חנוכה התקיים אמש (ראשון) בעיר רפיח שבדרום רצועת עזה, בראשות מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה עדי גנון.

הטקס התקיים בנוכחות סמל (מיל') דנה סילברמן-סיטון, אחותה של שירי ביבס הי"ד, אשר משרתת במילואים באוגדת עזה (143), ובמעמד מפקדים ולוחמים נוספים מהאוגדה.

במרכז הטקס עמדה החנוכייה מבית הוריה של שירי ביבס ודנה. החנוכייה נשרפה חלקית במהלך הטבח הרצחני בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר, אז נרצחה שירי יחד עם בני משפחתה.

דנה אמרה: "אנחנו עומדים עכשיו מול החנוכיה השרופה הזאת, חנוכיה שהיא בין הפריטים היחידים ששרדו את השריפה בבית של ההורים שלי - עומדים ומדליקים אותה ביחד על אדמת עזה, אני מסתכלת על ההילה של הנרות האלה, ומדמיינת את הרוח נושאת את האור שלהם ומפזרת אותו בכל הרצועה, שכל השונאים שלנו יראו אותו וידעו שאת האור הזה אי אפשר לכבות".

מפקד חטיבת גולני, אלוף-משנה עדי גנון, אמר בטקס: "באחד מהמסדרים שעשיתי לפני כניסה למשימה, נכנסתי לטנק שבכוונת שלו הייתה את התמונה המוכרת של שירי ביבס. הלוחמים אמרו לי שבזמנים הקשים זה מה שמזכיר להם למה הם פה. אני אומר זאת בהתרגשות ובהרבה אחריות כמפקד בצבא, אם יש משהו שכולנו צריכים לזכור זה התמונה המפורסמת של שירי עוטפת את הילדים, להיות יחד ולחבק אחד את השני זו העוצמה שלנו".

דנה מדליקה את החנוכייה צילום: דובר צה"ל