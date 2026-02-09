המציאות בישראל יצרה בעשורים האחרונים פרדוקס כלכלי: דור שלם של פנסיונרים ובני הגיל השלישי, מוצא את עצמו יושב על "מכרה זהב" נדל"ני - דירות שנרכשו לפני עשרות שנים ושוויין המריא למיליונים - אך בפועל, בחשבון הבנק השוטף, הם מתמודדים עם קצבאות פנסיה נמוכות, יוקר מחיה מאמיר וקושי תזרימי יומיומי.

הפער הזה, בין העושר הנכסי לבין הדוחק התזרימי, הוליד בשנים האחרונות עניין גובר והולך בכלי פיננסי ותיק שעובר מתיחת פנים תדמיתית: המשכנתא ההפוכה.

בפרק חדש של פודקאסט הכלכלה "נקודת זינוק", של קבוצת "goola" וערוץ 7, מתארח אמיר בן שלמה, מנהל תחום האשראי והמשכנתאות בקבוצה ומסביר מהי משכנתא הפוכה וכיצד נכון לקחת אותה.

"משכנתא לגיל השלישי היא משכנתא לכל דבר ועניין", מבהיר בן שלמה כבר בפתיחת הדברים. "אנחנו ממשכנים את הנכס כדי לקבל כסף מגוף המימון, רק בהבדל אחד: אנחנו לוקחים כסף על בסיס הבית. כביכול, הוצאנו כסף 'מתוך הבלוקים' לשימוש יומיומי ולא הפוך - לקחנו כסף מהבנק כדי ל'הכניס אותו לבלוקים' ובעצם לקנות את הבית. מפה המושג 'הפוכה' מגיע".

המכשיר הזה, המיועד לבני 60 ומעלה (ובמקרים מסוימים אף צפונה מכך, מגיל 55), מאפשר לבעלי דירות לקבל אחוזים ניכרים משווי הנכס כהלוואה לכל מטרה. בבנקים מדובר לרוב על עד 40-45 אחוז משווי הנכס, בעוד שבגופי המימון החוץ-בנקאיים ובחברות הביטוח המודל פועל לפי טבלאות אקטואריות - ככל שגיל הלווה מבוגר יותר, כך אחוז המימון שיוכל לקבל עולה, החל מ-20 אחוזים בגיל 60 ועד לשיעורים גבוהים בהרבה בגילאים מתקדמים.

אך השאלה הבוערת היא מדוע שאדם שהגיע לגיל הפרישה וסיים לשלם את המשכנתא המעיקה, ירצה להיכנס להתחייבות חדשה? התשובה, על פי בן שלמה, נעוצה בשינויים הדמוגרפיים והכלכליים של החברה הישראלית.

הסיבה הפופולרית ביותר כיום, הוא חושף, היא הרצון לסייע לדור הבא. "בגלל יוקר המחיה והקושי של חבר'ה צעירים לקנות בתים, זה בעצם לעזור לילדים לרכוש דירה. ההורים, אם אין להם כרגע כסף נזיל, יכולים לקחת משכנתא הפוכה ולהביא אותה כהון עצמי לרכישת הדירה של הזוג הצעיר. רואים את זה יותר ויותר".

תרחיש שכיח וכואב נוסף הוא נושא החובות. קשישים רבים מוצאים את עצמם עם הלוואות קטנות שהצטברו, מינוסים בבנק והתחייבויות שמעיקות על הפנסיה המצומקת. במצב רגיל, הפתרון היה פריסת חובות או נטילת משכנתא רגילה, אך המערכת הבנקאית המסורתית נוטה לחסום את דרכם של הלווים המבוגרים. "ביטוח החיים הוא מאוד יקר, הבנקים לא תמיד מאפשרים. כאן נכנסת לתמונה המשכנתא ההפוכה כגלגל הצלה, המאפשר לסגור את כל ההלוואות הקטנות והיקרות ולהישאר עם התחייבות אחת, גמישה, שאינה דורשת בהכרח החזר חודשי שוטף".

החשש הקדמוני של כל הורה הוא "לאכול את הירושה" של ילדיו ולהשאיר להם חובות. בן שלמה מתמודד עם הסוגייה הזו בנחישות ומפריך את המיתוס. לדבריו, במקרים רבים, האלטרנטיבה הכלכלית - כמו מכירת הדירה הגדולה ומעבר לדירה קטנה יותר - תשאיר ליורשים פחות כסף בסופו של יום מאשר שמירה על הנכס שערכו עולה, גם בניכוי הריבית על ההלוואה.

"רוב ההתעסקות סביב משכנתאות הפוכות היא בפן הפסיכולוגי וההסברתי", הוא מודה. הסוד טמון בתכנון נכון ובשקיפות מול הדור הבא. הגופים המממנים, ובמיוחד חברות הביטוח, מעודדים ואף דורשים לעיתים את מעורבות הילדים בתהליך, לא רק כדי למנוע סכסוכים משפטיים עתידיים, אלא כדי לייצר הסכמה משפחתית רחבה. "זה באמת ווין-ווין אם משתמשים בזה נכון", הוא מסכם.

הראיון נוגע גם בסוגיות ספציפיות המעסיקות את הציבור הדתי-לאומי והמתיישבים. לא אחת עולה החשש כי נכסים ביהודה ושומרון, או נכסים שאינם רשומים בטאבו רגיל, יתקלו בסירוב מצד הגופים המממנים. בן שלמה מאשר כי אכן קיימים הבדלים, אך מרגיע: "חלק מהחברות מקשות, אבל חלק לא. כשאתה עובד עם איש מקצוע שחי את השטח הוא יודע בדיוק מי יסכים לעשות מה ואיפה".

לדבריו, כמעט לכל נכס, גם מעבר לקו הירוק, נמצא בסופו של דבר הפתרון המימוני המתאים, בתנאי שמכירים את מפת האינטרסים של גופי המימון השונים.

אחת התובנות המרכזיות שעולות מהשיחה היא החשיבות של הראייה ההוליסטית. משכנתא הפוכה אינה מוצר מדף שקונים "על הדרך", אלא חלק מתכנון פיננסי משפחתי כולל. בקבוצת "goola", מסביר בן שלמה, הטיפול בתיק כזה מערב לעיתים קרובות מומחים מתחומים משיקים.

כך למשל, אדם שלוקח סכום חד-פעמי של חצי מיליון שקלים, לא תמיד חייב "לשרוף" אותו מיד. שילוב של מחלקת ההשקעות מאפשר לקחת את הכסף, להשקיע אותו בתיק סולידי מניב, וליצור ממנו "קצבה" חודשית קבועה המשלימה את הפנסיה, תוך שימור הקרן לעתיד. "הפתרון הוא אז הרבה יותר מלא, והרבה יותר מדויק", הוא מדגיש. הסינרגיה הזו, בין אשראי, השקעות ומיצוי זכויות פרישה, הופכת את המשכנתא ההפוכה מכורח המציאות למנוע צמיחה משפחתי.

