פעילי "חלוצי הבשן" חצו את הגבול לסוריה "חלוצי הבשן"

כוחות צה"ל מאוגדה 210 חילצו היום (שני) בצהריים מספר אזרחים ישראלים, שחצו את הגבול לסוריה במרכז הגזרה באזור רמת הגולן.

האזרחים, תושבי ישראל המזוהים עם תנועת "חלוצי הבשן", חצו את הגבול תוך קריאה להקמת התיישבות יהודית בשטח.

כוחות צה"ל הגיעו לנקודה, איתרו את האזרחים בתוך שטח סוריה, וחילצו אותם בשלום חזרה לשטח ישראל. בתום הפעולה הם הועברו לידי משטרת ישראל לצורך המשך טיפול.

הפעילים דיווחו כי אחד מהם, שדובר ערבית, שוחח עם תושבי הכפר הצ'רקסי הנטוש ברובו - שאמרו לו כי הם מעוניינים בהתיישבות יהודית, ובשליטה ישראלית על כל המרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, התקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שפרצו את הגבול במרחב רמת הגולן לשטח סוריה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה, איתרו את האזרחים והחזירו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

"צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל", נמסר.