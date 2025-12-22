בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר, מיכה קובי, יוצא היום (שני) בדברים חריפים נגד "אוסקר", ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, שסירב להעיד בפני מבקר המדינה במסגרת בדיקת מחדלי השבעה באוקטובר.

לדבריו של קובי בשיחה עם ערוץ 7, "אוסקר" - שהיה אחראי ישיר על האזור מטעם השירות - פעל בניגוד לחוק: "אסור לו לסרב. יש חוק בישראל, והחוק מחייב אותו להופיע בפני מבקר המדינה. אי התייצבות זו עבריינות ולא משנה אם הוא בחור טוב או לא. זו עבריינות וניגוח בינו לבין המערכת, שמצטרף להגנתו של רונן בר".

"אוסקר היה מפקד אזור הדרום מטעם השב"כ. אוסקר היה אחראי לפחות כמו רונן בר למרות שהוא היה תחת אחריותו של רונן בר. הוא הכיר את החמאס היטב וידע מה ואיך הם מתכננים. אינני יודע מה קרה בדיוק באותו לילה, אני רק מעריך שקרה משהו גדול יותר ממה שידוע לנו, אבל לא אשתף את הציבור בהערכה שלי כי לדעתי היא די דומה למציאות".

"אין אפשרות בפיקוד הדרום של השב"כ שלא יידעו משהו על כוונות החמאס לפלוש לכיוון עוטף עזה", קובע קובי בראיון, "אין אפשרות כזו. מרחב דרום יודע על חמאס הרבה מעבר למה שמופיע בתקשורת. יש למרחב מספר מחלקות שעובדות והן לא משותקות. יש בהן אנשים מצוינים שעושים עבודה מצוינת ולאורך כל השנים ידעו מה קורה ברצועת עזה. לגבי אותו לילה שבין השישה לשבעה, אנחנו יודעים על הסימים שמעידים על כוננות מוגברת של החמאס ועל הכנה למלחמה, ולכן אוסקר נושא באחריות רבה. הוא תחת פיקודו של רונן בר, ראש השב"כ, והאחריות הכבדה ביותר לכישלון הגדול היא על רונן בר ועל אוסקר".

על הטיעון אותו מעלה אוסקר ולפיו הוא כבר אינו בשירות ולכן אינו מחויב להנחיות המבקר להתייצב בפניו, אומר קובי כי מדובר בדברים חסרי כל ביסוס. "אין דבר כזה. כל מי שהיה בשירות מחויב וחתום בשירות וחייב להופיע כשקוראים לו, גם אם זה ראש מרחב או אם זה אדם פשוט. הוא גמלאי השירות, הוא חתום שלא יפתח את הפה ולא יספר דברים שאסור לדבר עליהם, אז שלא יקשקש בשכל. הוא מחויב יותר מאזרח רגיל להתייצב אצל המבקר ולומר את האמת. ממה הוא חושש?".

בהתייחס לטיעון לפיו בית המשפט טרם קיבל הכרעה אם מבקר המדינה אכן יכול לקיים את הבדיקה מטעמו, מזכיר קובי את התנהלות בית המשפט ושופטיו בסוגיות אחרות בהן שוב ושוב השופטים עדים לשקרים שנאמרים להם והם אינם מעירים על כך דבר וחצי דבר ואינם דורשים מהם לומר את האמת ואותה בלבד. כך קורה, הוא אומר, במשפט נתניהו.

"היועמ"שית לא מעירה לאוסקר על שהוא לא מתייצב. היא עוד תגן עליו כמו שהיא הגנה על רונן בר. היא זו שהביאה את מעורבות השב"כ בכל דבר. הם הרי חברים טובים. היא לקחה הגנה על רונן בר, האריכה את שירותו וניסתה למנוע מראש הממשלה למנות את המחליף שלו. הסיפור של היועמ"שית גדול הרבה יותר ממני והיא מובילה את כל עם ישראל באף".

על השאלה ממה אוסקר חושש כשהוא מחליט שלא להתייצב בפני אנשיו של מבקר המדינה, הוא משיב: "קרה כאן משהו גדול יותר ממה שאנחנו יודעים. להערכתי אין כאן עניין של בגידה. יכול להיות שזה תהליך מסוים במודיעין, או מבצע מסוים שנכשל או הונאה, יכולים להיות הרבה דברים, ולכן הקונספירציה של בגידה מיותרת".

אוסקר לטעמו של קובי חושש לסבך את רונן בר בעדותו בפני המבקר. "הוא מתואם עם רונן בר חזק ביותר, והם לא היחידים. אוסקר מקביל בדרגתו לדרגת אלוף ורונן בר מקביל לרב אלוף, ויש שם עוד כמה תתי אלופים, אלופי משנה וסגני אלופים שנושאים באחריות לכל מה שהיה שם באותו לילה. הם קיבלו פקודה מסוימת. מה היא הפקודה? על זה אני לא חושב שכדאי לדבר עד שהם ימסרו עדות".

להערכתו ולמיטב ידיעתו החוק מחייב אישים כדוגמתו של אוסקר להתייצב בפני צוותו של מבקר המדינה, ובנוסף מאפשר החוק להוציא צו הבאה נגד המסרבים ואולי עד כדי מעצר. "יש לו עורך דין שמייצג את היועמ"שית. זה עורך דין שמסכים לכל מה שהיועמ"שית אומרת והוא מייצג את האג'נדה של אוסקר ורונן בר ויעשה הכול כדי למשוך זמן ולמרוח. כבר יותר משנתיים עברו והאנשים שעשו את השגיאה הקשה ביותר לא נחקרים".