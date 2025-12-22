התנועות המיישבות - התנועה הקיבוצית, הקיבוץ הדתי ותנועת המושבים - פנו לאחרונה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בבקשה לפגישה דחופה סביב רפורמת החלב שאושרה בממשלה.

סמוטריץ' נענה מיד והפגישה נקבעה לימים הקרובים - אך ברגע האחרון, הודיעו התנועות על ביטול חד-צדדי של המפגש, מבלי לנמק את ההחלטה.

הנציגים סירבו למסור לשר את סיבת הביטול, אך בשיחות סגורות מספרים רפתנים ונציגי תנועות ההתיישבות על לחצים כבדים שמופעלים עליהם לבטל כל מגע עם לשכת שר האוצר, במטרה לבלום את הרפורמה.

גורמים בענף רומזים כי מועצת החלב, הנתונה לשליטת תנובה, מעבירה מסרים מאיימים לבל יתקיים כל שיח עם נציגי האוצר.

האירוע מצטרף למקרה דומה שאירע לפני כשלושה שבועות, אז בוטל סיור מקצועי בדרום, שתוכנן לבקשת הרפתנים עצמם, בהתראה של יום אחד בלבד.

בלשכת שר האוצר מציינים כי מאז תחילת גיבוש הרפורמה, לפני כשנה וחצי, נעשו ניסיונות עקביים להידברות - אך אלה נתקלו בסירוב. לדבריהם, שר החקלאות אבי דיכטר אף שלח מכתב רשמי שבו הורה לאנשיו להימנע משיח עם משרד האוצר בנושא.

סמוטריץ' מסר בתגובה לביטול הפגישות: "אני מוכן לשיח והידברות עם הרפתנים בכל רגע נתון. רפתנים פרטיים מתחננים בפניי לקדם את הרפורמה אך חוששים להשמיע קול. אני קורא לתנועות המייצגות את הרפתנים להיפגש, אעשה הכל כדי להגן עליהם מפני הדורסנות של תנובה ומועצת החלב. כך נראה כוח מונופליסטי שבנוי על שליטה ופחד. אנחנו נפרק את זה".