הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים סיימה חקירה פלילית נגד עובדת אדמיניסטרטיבית במרפאה פרטית, שניסתה לגשת ללא הרשאה לתיקו הרפואי של אחד משורדי השבי.

החקירה נפתחה בעקבות התרעה ממערכת הניטור של אחת מקופות החולים הגדולות, אשר הצביעה על ניסיון כניסה חריג לתיקו של המטופל.

מדובר בעובדת שהייתה מועסקת במרפאה המספקת שירותים לקופה, ושלא נדרשה לגשת לתיק לצורכי תפקידה. סמוך לאירוע, העובדת פוטרה.

מהחקירה עלה כי העובדת הפיקה כרטיס גישה וניסתה לעשות בו שימוש כדי לעיין בתיק הרפואי. לדבריה, המניע היה "סקרנות", אך בזכות אמצעי האבטחה שננקטו בקופה - לא נחשפה למידע בפועל.

העובדת נחקרה באזהרה בחשד לעבירות על חוק הגנת הפרטיות, לרבות שימוש במידע שלא למטרת איסופו, גילוי מידע שהגיע בתוקף תפקידה, ועיבוד מידע אישי ללא הרשאה.

התיק הועבר לעיון מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, לצורך בחינת האפשרות להעמדת החשודה לדין.

עו"ד עדי מנחם באר, מנהלת מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות, אמרה, "תיקם הרפואי של מבוטחי קופות החולים מכיל מידע אישי רגיש הדורש הקפדה על פרטיותם, כך בכלל וכך בפרט כשמדובר בשורדי שבי ששבו לישראל. הרשות להגנת הפרטיות תמשיך לפעול בנחישות לשם ההגנה על פרטיותם של שורדי השבי ושל אחרים, ובמקרים המתאים תפעל לביצוע חקירות פליליות לצורך העמדת עבריינים לדין".