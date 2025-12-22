המתווה של רוטמן לפיצול תפקיד היועמ"ש צילום: ערוץ 7

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הצהיר בישיבת סיעת הציונות הדתית כי הוועדה מקדמת את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשלושה תפקידים נפרדים: יועץ, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות.

ח"כ רוטמן הדגיש כי הצורך בפיצול התפקיד נובע מהשפעתו הרבה של היועץ המשפטי על מקבלי ההחלטות, במיוחד כאשר ייעוץ זה מלווה באיומים על השרים או על עמדותיהם.

רוטמן ציין כי הצעות החוק שמקדמת הוועדה מבוססות על הצעת שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן, וכי הצעד נועד להבטיח ייצוג אותנטי של הממשלה בפני בית המשפט, ולמנוע את הכפיית ייצוג או דעה שלא בהסכמת השרים.

לדבריו, ההצעה מציעה פיצול מתון, שבו יישאר תפקיד היועץ המשפטי בנפרד מהתובע הכללי ומייצג המדינה, תוך שמירה על תיאום בין שני הגופים.