יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה הבוקר (שני) כתב אישום חמור נגד תושב תל אביב בן 46, בגין התפרצות למקום תפילה בחמישה מקרים וגניבה, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשוד נעצר ביום שני שעבר על ידי שוטרי הסיור של תחנת לב תל אביב שהוזעקו לבית כנסת ברחוב יהודה הלוי בתל אביב בעקבות דיווח על פריצה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא.

מהחקירה שנפתחה, בשיתוף חוקרי מז"פ של מרחב ירקון, עלה כי על פי החשד פרץ החשוד לבית הכנסת בשיטה של טיפוס לחלון, דחיפתו וכניסה דרכו, בחמישה תאריכים שונים במהלך החודש האחרון.

בכל אחד מהמקרים, על פי החשד, נטל החשוד מהמקום כסף, לרבות מקופות צדקה, וכן רכוש נוסף. המשטרה פרסמה תיעוד מצלמות האבטחה המתעד את התפרצות החשוד לבית הכנסת.

כתב האישום כולל עבירות של התפרצות למקום תפילה בחמישה מקרים וגניבה. התביעה מבקשת להחזיק את החשוד במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.