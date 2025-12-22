במחאה על מעצר עריק: הפלג הירושלמי חוסם כבישים במרכז צילום: דוברות המשטרה

הפגנה של אנשי 'הפלג הירושלמי' מקהילתו של הרב צבי פרידמן מתקיימת הערב (שני) ליד בני ברק במחאה על מעצרים של צעירים חרדים בגין אי-התייצבות לצווי גיוס.

המשטרה הודיעה כי כביש 4 ייחסם ממחלף אלוף שדה עד למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, בנוסף להיתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק.

כבישי הגישה לכביש 4 מאם המושבות, מפינת החלוצים ומפינת אהרונוביץ, נחסמו לתנועה על ידי המשטרה לאחר הגעת המפגינים למקום. המפגינים החלו לחסום את מחלף גהה ומשבשים את התנועה באזור גוש דן.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי מרחב דן נמצאים במקום, מבצעים הכוונת תנועה ושומרים על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

המשטרה הוסיפה: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

הציבור מתבקש להתעדכן בזמן אמת ולהימנע מהגעה לאזור ההפגנה.