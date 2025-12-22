ישראל מאיר סדס ז"ל, ילד בן 6 מבית שמש, נפטר היום לאחר שאיבד את הכרתו בביתו ברחוב נחל נחשון בשכונת רמה א' בבית שמש.

בשעות הבוקר המוקדמות הוזעקו כוחות החירום לבית המשפחה בעקבות דיווח על ילד שאינו מגיב.

כונני איחוד הצלה וחובשי מד"א מצאו את הילד ללא דופק ונשימה. הצוותים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בניסיון להחזיר את הדופק.

הילד פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק בירושלים במצב אנוש, כשפעולות החייאה נמשכות. בבית החולים המשיכו הצוותים הרפואיים להילחם על חייו במשך זמן רב, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו.

על פי גורמי ההצלה, הילד היה בריא באופן כללי, אך סבל בימים האחרונים מחום גבוה. נסיבות המוות נבדקות.