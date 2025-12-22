היום, בדיוק לפני 50 שנה, התקיימה העלייה השמינית לסבסטיה של גרעין אלון מורה ומייסדי גוש אמונים, שהביאה להסכם סבסטיה ההיסטורי שהביא לתנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

מועצה אזורית שומרון, מקיימת הערב (שני) את האירוע הלאומי המרכזי לציון יובל להקמת ההתיישבות. באירוע משתתפים נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, שרים וח"כים, רבנים, אורחים ואישי ציבור.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אומר כי "הערב הזה הוא לא רק הצדעה לעבר המפואר ולגיבורי סבסטיה ולגרעין אלון מורה, שפרצו את הדרך בנחישות ובאמונה, אלא הוא הצהרת כוונות ברורה לעתיד. לפני 50 שנה הונחו היסודות למה שהפך ללב הפועם של מדינת ישראל. אנחנו עומדים כאן היום, חצי מאה אחרי, במועצה הראשונה שהוקמה ביו"ש, ומביטים בגאווה על מאות אלפי תושבי יהודה השומרון.

חזון העלייה לסבסטיה חי וקיים בכל בית שנבנה, בכל כביש שנסלל ובכל ילד שגדל כאן. אנחנו ממשיכים את החזון של חלוצי סבסטיה, בונים ומבססים את אחיזתנו בלב הארץ למען עם ישראל", דברי דגן.