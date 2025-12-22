לאחר מתקפת הטרור בחוף בונדי, שגבתה את חייהם של 15 בני אדם שהתכנסו על מנת לחגוג את חג החנוכה, החליטו הרשויות במדינת ניו סאות' ויילס לנקוט בשורת צעדים נגד טרור.

לבקשת מפקד משטרת ניו סאות' ויילס, יועברו חוקי חירום שיסייעו למנוע פיגועים נוספים וכן להפחית את ביטויי השנאה והאנטישמיות הפומביים. בין היתר יוחמרו חוקי רכישת הנשק כך שתוטל מגבלה של ארבעה אקדחים לאדם, למעט יורים מקצועיים שיוכלו להחזיק עד 10 אקדחים. מחזיקי רישיון נשק יידרשו לחדש אותו מדי שנתיים, איסורים על נשיאת מחסניות, וכן הארכת הדרישה להיות חבר במועדון ירי, במטרה להרחיב את הפיקוח על בעלי נשק בניו סאות' ויילס.

החוקים החדשים גם מעניקים למפקד משטרת ניו סאות' ויילס את הסמכות לאסור הפגנות למשך שלושה חודשים לאחר מתקפת טרור. המשטרה גם תוכל לאסור הפגנות באזורים מסוימים, וכן להורות למפגינים להסיר כיסויי פנים. גם ביטויי שנאה יוצאו מחוץ לחוק, בין היתר הקריאה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

סדרת החוקים החדשים גם נתקלת בהתנגדות מצד מפלגות האופוזיציה בניו סאות' ויילס וארגוני זכויות אדם. דוברת מפלגת הירוקים, סו היגינסון, אמרה כי "מדובר חוקים הדרקוניים והאוטוריטריים ביותר נגד מחאה שראתה המדינה הזו אי פעם".