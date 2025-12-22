דו"ח חדש של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה והמרכז למאבק בשנאה דיגיטלית (CCDH) חושף כי אלגוריתם של אינסטגרם סייע לחשבונות המפיצים תוכן אנטישמי וגזעני להגיע ל-1.5 מיליארד צפיות ולייצר הכנסות מוערכות של 1.3 מיליון דולר.

הדו"ח, תחת הכותרת "שנאה למכירה: איך אינסטגרם מסייעת למוכרי סחורת שנאה להגיע למיליארד צפיות", מגלה כי השפעתה של מטא, החברה האם של אינסטגרם, ניכרה בעקבות נסיגתה ממדיניות פיקוח התוכן שלה מוקדם יותר השנה, דבר שהוביל לזינוק כמעט פי ארבעה בצפיות בחשבונות המקדמים סחורה נאצית וגזענית.

לפי הדו"ח, 11 חשבונות שנבדקו פתחו חנויות המפיצות שנאה, הכוללות פוסטים של לעג למותו של ג'ורג' פלויד, הלל נאצים ומכירת חולצות עם סיסמאות גזעניות. החשבונות הצליחו לייצר הכנסות גדולות, עם מכירות שמוערכות ב-839,700 דולר ו-499,750 דולר.

המנכ"ל של CCDH, אימראן אחמד, ציין כי אינסטגרם פותחת פתח למכור שנאה וגזענות, ובכך מאפשרת למשווקי שנאה להרוויח ממכירת תכנים פוגעניים.

בעקבות הגילויים, פנה CCDH לחברות כמו Shopify, Wix ו-Payhip, שהיו אחראיות לאירוח חנויות השנאה. Wix ו-Payhip השיבו שהסירו את המוצרים שמצאו פוגעניים.

הדו"ח מציין גם את תפקידן של חברות המדיה החברתית והיכולת שלהן להשפיע על הפצת שנאה ברשתות, ומדגיש את הצורך החיוני במעורבות אכיפה מיידית.