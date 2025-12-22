בשבוע האחרון נמשכו המגעים האינטנסיביים בניסיון להסיר את המכשולים בפני יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

ערוץ "אל-ערביה" מדווח, בהסתמך על מקורות יודעי דבר, כי המתווכים שסייעו בהתוויית הסכם הפסקת האש העבירו לישראל את טיוטת הרכב ועדת הטכנוקרטים שתוסמך לניהול רצועת עזה.

עוד נמסר כי ארה"ב מקיימת שיחות עם המתווכים במטרה להכריז בקרוב על הכוח הבינלאומי שיוצב ברצועת עזה, וכי הפגישה בסוף החודש בין הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תכריע את פרטי השלב השני של הסכם הפסקת האש.

בהקשר זה אמר שר החוץ הטורקי, האקאן פידאן, כי אנקרה מעריכה שהשלב השני של הסכם הפסקת האש יתחיל בינואר 2026, בהתבסס על שיחות שניהל עם גורמים אמריקנים, קטרים ומצרים.