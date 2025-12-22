זירת האירוע צילום: דוברות מד"א

רועי צאן יהודים באזור ענתות נפצעו הערב (שני) באורח קל מאבנים שיידו לעברם ערבים. אחד מהם הגיב בירי ופצע כמה מהתוקפים.

ממד"א נמסר כי שני ערבים שנורו נפצעו באורח קשה וערבי נוסף נפגע קל. שלושה מהרועים שנפצעו - פונו לקבלת טיפול רפואי.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירת האירוע.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לאירוע שאירע בסמוך לציר 437, על פי תחקור ראשוני שנערך בשטח, יודו אבנים לעבר מתיישבים. בתגובה ליידוי האבנים בוצע ירי מנשק צבאי. על פי הדיווח, כתוצאה מהירי נפצעו שלושה בני אדם, וכן שלושה מתיישבים נפצעו מיידוי אבנים. שוטרי מחוז ש"י, בפיקוד מפקד תחנת מעלה אדומים, פועלים כעת בזירה, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע".