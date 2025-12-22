נתניהו: ועדת חקירה שוויונית - הדרך לבירור האמת רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר הערב (שני) כי ועדת החקירה הממלכתית החדשה שתוקם בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר תהיה בעלת סמכויות מלאות - ותחולק באופן שוויוני בין הקואליציה והאופוזיציה.

לדבריו, המטרה היא להבטיח חקירה בלתי תלויה, שתהיה מקובלת על רוב הציבור ושתספק תמונה ברורה של האירועים שקדמו לאסון.

"מדובר כאן בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה. בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה. הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה. הוועדה תורכב ממומחים בביטחון, באקדמיה, במשפט, וגם הורים שכולים שישמשו כמשקיפים", הבהיר נתניהו.

הוא ציין כי "הממשלה יכולה הייתה להקים ועדת בדיקה ממשלתית, בהרכב שיקבע כולו על ידי הממשלה. אבל אני האמנתי שוועדה כזו הייתה זוכה לאמון של רק חלק מהציבור. באותה מידה, ועדת חקירה שההרכב שלה היה נקבע בלעדית על ידי השופט יצחק עמית, כפי שמציעה האופוזיציה, הייתה מקבלת רק חלק קטן מהציבור שמאמין בה. רוב הציבור, חד משמעית, תומך בוועדת חקירה שוויונית - ויש לכך סיבה טובה. אירוע חסר תקדים כמו ה-7 באוקטובר מחייב ועדת חקירה מיוחדת, ועדת לאומית רחבה, שתהיה מקובלת על רוב העם. זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה".

נתניהו הביא דוגמה מהתנהלות ארה"ב בחקירת אסון ה-11 בספטמבר. "הנשיא בוש חוקק אז חוק מיוחד שהקים ועדת חקירה מיוחדת. ומה הייתה הוועדה הזאת - ועדה שוויונית בין שני צידי המתרס הפוליטי. איש לא קבל אז על 'הטייה פוליטית', ואני חייב להגיד שהמסקנות שלה קיבלו לגיטימציה רחבה, בדיוק מהסיבה הזאת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אם באמת רוצים להגיע לאמת, אם באמת לא רוצים לאפשר טיוח, איך אפשר להתנגד לזה?".

ראש הממשלה ביקש להעביר מסר לאופוזיציה. "תביאו איזה מומחים שאתם רוצים, תשאלו מה שאתם רוצים, תחקרו את מי שאתם רוצים - כולל אותי. המנדט של הוועדה וגבולות החקירה ייקבעו על ידי הממשלה. זה לא חדש, זה לא מיוחד, כך נהוג בכל ועדות החקירה מכל סוג שהוא. לכן אין פה שום דבר מיוחד או שום דבר חריג. להיפך - זה הנוהל המקובל. אני מבטיח לכם, כל הנושאים ייבדקו, ללא יוצא מן הכלל - המדיני, הביטחוני, המודיעיני, המשפטי - הכל. אני משוכנע: ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, ועדה שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה - היא הדרך הנכונה לברר את האמת".