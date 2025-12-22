הזמר בן אל תבורי, שחוגג היום (שני) את יום הולדתו ה-34, סיפר כי במהלך מסיבת הפתעה לכבודו, עוגת יום ההולדת נזרקה לעבר פניו, והותירה סימנים אדומים באזור האף, העין והלחי.

תבורי, שמיהר לשתף את הפציעה עם עוקביו בסטורי באינסטגרם, כתב: "אתמול דפקו לי את העוגה לפרצוף, וזה מה שקרה. דיכאון למות".

למרות הפציעה, תבורי לא איבד את רוחו החיובית והפנה את תשומת הלב לחצי הכוס המלאה - בנו תו פרינס, שהצטרף אליו בבוקר יום ההולדת.

"אבל, ויש אבל גדול, לקום בבוקר עם הדבר הזה שבא לחגוג איתי יום הולדת, להיות ביום שלי, ביום הולדת שלי. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בעולם", הוסיף.