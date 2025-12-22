בירושלים נערך הערב (שני) אירוע ייחודי ומרגש של הרשות לזהות לאומית יהודית, זו השנה השנייה ברציפות, תחת הכותרת: "דורות רבים - סיפור אחד: ירושלים הרוח המנצחת".

במהלך השבוע האחרון, ובמהלך היום, התקיימו סיורים ערכיים ומשמעותיים באתרים קדושים והיסטוריים ואתרים לאומיים בירושלים, בהם: מנהרת הזמן, עיר דוד, יד ושם, מוזיאון הכנסת, גבעת התחמושת ואתרים נוספים, כחלק מחיבור בין עבר, הווה ועתיד של הסיפור היהודי והישראלי.

השבוע נחתם באירוע מרכזי וממלכתי בהיכל הפיס ארנה בירושלים, בהשתתפות כ-5,000 משתתפים ובהנחיית קרן אוזן. במרכז הערב הוצג המופע "רוח גדולה", ששילב סיפורי השראה של עם ישראל לדורותיו עם קטעי וידאו מרגשים, והאיר את רוח האחדות, התקווה והגבורה הישראלית: הצבאית, האזרחית, המשפחתית והקהילתית.

בין הדמויות שסיפרו את סיפורם היה עזרא יכין, בן 97, לוחם לח"י והחייל המבוגר ביותר בתולדות מדינת ישראל. בנוסף, גם איתי שאבי, מקיבוץ בארי, סיפר את סיפור התקומה האישי והיישובי שלו; בנו הוא התינוק הראשון שנולד בקיבוץ לאחר אירועי ה־7 באוקטובר.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר טליק גואילי, אימו של רן ז"ל, החטוף האחרון שנותר בעזה, עלתה לבמה ונשאה תפילה להשבת החטוף האחרון ולחיזוק עם ישראל. "מפה אני רוצה לפנות לראש הממשלה ולכל העוסקים בדבר, תחזקו אותנו גם, תנו לנו את האפשרות לדעת שאתם לא משאירים ולא מותירים את רני מאחור. אנחנו לא עוברים לשום שלב עד שרני חוזר".

טליק גואילי צילום: באדיבות המצלם

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בסרטון ברכה מיוחדת: "ימי החנוכה, מתמזגים באופן מופלא עם ימי הגבורה שהמעמד הזה חותם. וממחישים אולי יותר מאי פעם את המשמעות של הביטוי ש"עשה הניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה." חנוכה חיבר מאז ומעולם את כולנו אליו, את עם ישראל לגווניו. זהו חג של רוח גדולה, של הצלחה מרשימה בשדה המערכה הצבאי, של הישגים רוחניים ולאומיים מזהירים שעיצבו אותנו לדורות. אני מודה לכל מי שיש לו יד בהובלת האירוע הזה ובשבוע הגבורה כולו".

בסיום דבריו קרא הנשיא להשבת החטוף האחרון רן גואילי ז"ל: "יחד איתכם נסיים בתפילה ובזעקה ובקריאה לשובו של גיבור ישראל רן גואילי לנוף מולדתו".

על הבמה הופיעו האמנים אמיר דדון, קובי אפללו, חיים ישראל, יחד עם מקהלת הרבנות הצבאית.

ניר אורבך, ראש הרשות לזהות לאומית יהודית, אמר באירוע: "הרשות לזהות לאומית יהודית שמה לה למטרה להגביר את ההזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם ולחזק את מעמדה של ירושלים כבירת הלאום היהודי. שבוע הרוח המנצחת בחנוכה ששיאו הוא הערב הזה, מבטא בצורה עמוקה את כל הערכים הללו. אנחנו חלק משרשרת הדורות הנצחית של עם ישראל. היום תורנו להיות ראויים להיות חלק מהמסע הזה. אנחנו עומדים בפניכם בענווה ובהתרגשות אל מול הרוח הגדולה והמנצחת, מודים ומצדיעים לגיבורים ומתפללים ומרימים ראש בתקווה אל העתיד".

אבי מעוז, חבר כנסת ומקים הרשות, סיכם: "מתוך ירושלים מופיעה בעז"ה הרוח המנצחת את כל אויבינו הקמים עלינו לכלותנו, ומנצחת את כל הבאים לטשטש ולמחוק לנו את זהותנו, הזהות הלאומית - יהודית. וכבימים ההם בזמן הזה. גם אנחנו בעז"ה ננצח, נשמור ונחזק את הזהות הלאומית - יהודית שלנו".