המסר של נתניהו לארדואן - והאיום לאיראן רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר הערב (שני) מסר למשטר בטהרן לאור התרגילים הצבאיים שמקיימים במשמרות המהפכה באחרונה.

"אנחנו עוקבים אחרי התרגילים ועושים את ההיערכות הנדרשת. כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה חריפה", אמר נתניהו במסיבת עיתונאים עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין.

נתניהו שלח עקיצה לעבר נשיא טורקיה ארדואן לאחר הפסה עם שני המנהיגים ואמר: "לאלה שמפנטזים שיוכלו להקים אימפריות והשליטה על הארצות שלנו, אני אומר - תשכחו מזה. זה לא יקרה. אל תחשבו אפילו על זה. אנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו ושיתוף הפעולה הזה מחזק את היכולות האלה. ביחד אנו, דמוקרטיות במזרח הים התיכון, נקדם ביטחון, שגשוג וחירות", דברי נתניהו.