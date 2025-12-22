בקרוב בישראל? ליגת ה-NBA האירופית קורמת עור וגידים.

הערב (שני) הודיעה הנהלות ה-NBA ופיב"א, ארגון הכדורסל האירופי, כי בקרוב ממש יעשו צעד נוסף בדרך להקמת מתחרה גדולה למפעל היורוליג היוקרתי.

השתיים הודיעו כי החל מחודש ינואר הקרוב, יפנו לקבוצות אירופיות גדולות ופוטנציאליות להצטרף למפעל הכדורסל החדש שייפתח, פרי שיתוף הפעולה בין שתי הנהלות הכדורסל החזקות בעולם.

על פי ההודעה, הליגה המתוכננת תכלול מקומות קבועים לקבוצות שייבחרו מראש, בדומה למפעל היורוליג היוקרתי, אך במקביל יתקיים גם מסלול העפלה על בסיס הישגי לכל קבוצה המשחקת בליגה אירופית מקומית החברה בפיב"א, דבר שעורר לא פעם ביקורות רבות על השתתפותן של קבוצות כדוגמת מכבי ת"א במפעל היורוליג היוקרתי על אף שלא תמיד זכתה באליפות המדינה בכדורסל באותה עונה.

על פי הפורמט החדש, ההעפלה תתאפשר מדי עונה באמצעות מפעל הכדורסל השלישי בחשיבותו באירופה, ליגת האלופות של פיב"א, או דרך טורניר מוקדמות שייערך בסיום העונה.

עוד נמסר כי לוח המשחקים של הליגה החדשה יתואם עם הליגות המקומיות ועם לוחות הזמנים של הנבחרות הלאומיות, כך ששחקנים יוכלו לשחק לאורך כל השנה הן בקבוצותיהם והן בנבחרות, דבר שביורוליג לא פעם מתנגש.

לא רק זאת, אלא ששתי ההנהלות ציינו כי אלה לא יעצרו רק בהקמת ליגה מקצוענית, אלא גם יפעלו יחד כחלק מהפרויקט להקצות משאבים ותמיכה פיננסית לפיתוח מערכת הכדורסל האירופית כולה, לרבות הליגות המקומיות, אקדמיות של מועדונים, וכן תוכניות קיימות של שני הארגונים לפיתוח שחקנים, מאמנים ושופטים בכל רמות המשחק.