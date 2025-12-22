שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', צפוי לחתום מחר (שלישי) על הצו להרחבת הפטור ממע"מ על יבוא אישי, שיגדל מ-75 דולר ל-150 דולר.

הצו החדש יפורסם ברשומות וייכנס לתוקף כבר בלילה שבין שלישי לרביעי בחצות.

העלאת הפטור צפויה להרחיב משמעותית את היצע המוצרים שישראלים יוכלו להזמין מחו"ל, במיוחד מאתרים כמו אמזון.

בנוסף, תאפשר העלאת הפטור להוזיל את עלויות ההזמנה הכוללת, שכן ישראלים יוכלו להזמין יותר פריטים באותו משלוח.

ההערכה היא שהמהלך יעודד תחרות בשוק המקומי, ירחיב את הבחירה לצרכנים, ולסייע בהורדת מחירים של מוצרים מתחרים שנמכרים כבר בישראל.