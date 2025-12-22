האירוע הלאומי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון התקיים הערב (שני) בהיכל התרבות באריאל בסימן חמישה עשורים של עשייה, ציונות ובניין הארץ ובמלאת 50 שנה להסכם סבסטיה שהביא לתנופת ההתיישבות של גרעין אלון מורה וגוש אמונים והביא לחצי מיליון מתיישבים ביו"ש.

במעמד החגיגי השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שרת התחבורה מירי רגב, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ח"כ יולי אדלשטיין, יאיר שטבון ראש עיריית אריאל, אור פירון זמר ראש מועצת אורנית, יהונתן קוזניץ ראש מועצת קרני שומרון ואבי רואה ראש מועצת שער השומרון.

במהלך הערב הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של הרב חנן פורת ז"ל העוסק בראשית ימי ההתיישבות. כמו כן, הוקרנו סרטים תיעודיים המשרטטים את מסלול הגבורה של שמונת ניסיונות העלייה לסבסטיה ופרויקט תיעוד ייחודי של ותיקי ההתיישבות. וכן הופעה מרגשת של האמן שולי רנד.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אמר באירוע: "המעמד הזה מלמד על ההכרה בחשיבותה ובנחיצותה של פעולת ההתיישבות בכל רחבי הארץ - זו שהחלה מאז ראשית הציונות ועד ימינו אנו. אנחנו עומדים כאן היום ומצהירים: אף אויב לא יערער את נצח ישראל. ואסור שבתוכנו יערער על אחדות ישראל.

כל פעם שאני מגיע לשומרון, אי אפשר שלא לחוש את החיבור העמוק שיש בחבל הארץ היפהפה הזה, בין עבר מפואר, שכולל את השורשים של קורותינו כעם שכפי שראינו, ובין ההווה - של בית לרבבות. בין נוף פיזי של הרים ושדות מוריקים, ושל רקפות בהמוניהן - לנוף אנושי מרהיב של קהילות שלמות שקשרו את חייהן ועתידן במקום", הוסיף.

לדברי הרצוג "המעמד הזה, והמפעל העצום שהוא חוגג, מספר סיפור מפעים, לא רק של בתים, אלא של חברה, קהילות מפוארות, ומסורות אמיצות. לא רק תשתיות, אלא ציונות מפעמת, גבורה, ותחושת שליחות למען העם למען המולדת ולמען המדינה. לא רק קיום יומיומי, אלא אחריות וערבות הדדית. את התפיסה הזאת היטיב לנסח סבי, הרב הראשי הראשון לישראל - הרב ד"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל שכתב, ואני מצטט: "ארץ האבות העתיקה של היהודים, הנזכרת בדברי הנביאים, נבנית מחדש בעזרת המאמץ המאוחד של בָּנֶיהָ". המילים הללו מזכירות לנו שוב את הערך המרכזי שצריך לעמוד לנגד עינינו, את ההבנה שאת הארץ הזו נבנה הזה יחד. בניין אחד של עם אחד. אנחנו נמצאים בנקודה קריטית בהיסטוריה של עמנו.

מן המקום הזה, כולנו נושאים תפילה, לשובו של גיבור ישראל רן גואילי לנוף מולדתו. לרפואת כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, להצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולנחמה ומזור למשפחות השכולות אהובות והיקרות. לבסוף אני מבקש לומר תודה. תודה מיוחדת לך ידידנו היקר יוסי דגן, על החזון והמעש, על הנחישות והיוזמה ועל המחויבות לעתידנו בארץ הקודש, ולבניין "ראשית צמיחת גאולתנו" וכמובן, תודה לנשות ואנשי המועצה, אתם מוסיפים אבן לאבן, יחד, בונים עתיד טוב יותר לכולנו. תודה לכולכם, עלו והצליחו", סיכם הרצוג.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בנאומו: "חמישים שנה להתיישבות המפוארת בשומרון - היינו כחולמים. האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של חלוצי גרעין אלון מורה וחלוצי גוש אמונים, הביאו ומביאים את דורנו להיות הדור שזוכה להגשים את חזונם של הנביאים כפשוטם מהקרקע הקדושה של לב ארץ ישראל, לראות בעיניים את התגשמות נבואת עמוס: 'ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו' ונבואת ירמיהו: 'עוד תטעי כרמים בהרי שומרון נטעו נוטעים וחיללו'".

הוא הוסיף "נמצאים איתנו כאן באולם, החלוצים והחלוצות מחוללי המהפכה הגדולה ביותר של דורנו, גרעין המייסדים אשר פרצו בעוז רוחם לפני חמישים שנה גרעין אלון מורה- אנשי גוש אמונים . נשות ואנשי הגרעינים המייסדים של ההתיישבות בשומרון. מכוחכם אנחנו כיום עמלים להביא את המסות ולהפוך את השומרון למרכז הארץ לא רק בהיסטוריה, לא רק בטופוגרפיה אלא גם בהתיישבות בגודל ובעוצמה. בדיוק כמו ובהמשך ישיר של תוכנית "יש" של גוש אמונים אנחנו פועלים היום בצורה אסטרטגית לפי תוכנית מיליון תושבים בשומרון. מהרוח שלכם ומכוחכם אנחנו מקימים היום ישובים, חוות, סוללים כבישים בזכות השרים וחברי הכנסת היקרים שיושבים איתנו כאן.

מאותו כוח נזכה בעזרת השם לתקן ולהחזיר את הישיבה וההתיישבות במקום הקדוש ביותר שלנו קבר יוסף ומהכוח הזה נזכה להקים מחדש את כל הישובים בצפון השומרון ולתקן את העקירה לפני 20 שנה: חומש, שאנור, גנים ,כדים ובעזרת השם לבנות ישובים חדשים בצפון השומרון. מתוך האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של מיסדי ההתיישבות בשומרון, של החלוצים והתושבים, של הנוער- הדור הבא שלנו, מתוך כל אלו נגיע בעזרת השם ביחד לקומה הבאה והנכונה ריבונות מלאה ביהודה ושומרון! לב מדינת ישראל", סיכם ראש המועצה.