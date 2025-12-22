פרשת "קטארגייט". המשטרה מחזיקה בתכתובות שבהן עדכן אלי פלדשטיין, במהלך המלחמה, את יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך על מסרים פרו-קטאריים.

על פי הדיווחים, התכתובות נמסרו לאוריך בזמן אמת, כשהם מציינים את פעילותם של פלדשטיין וישראל איינהורן בהפצת מסרים שמקורם בקטאר, בין השאר בתקשורת הישראלית.

אוריך, בתגובה לפרסומים, הכחיש כל קשר לפרשה. "לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה, היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטאר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים - הוא היה עף מהחלון", כתב בחשבונו ברשת X.

הוא הוסיף "אותם עיתונאים שקנו את הקרדיטים מפלדשטיין יכולים לפתוח ארבע מהדורות עם אותו סיפור ממוחזר".

ראש הממשלה בנימין נתניהו טען הערב כי כל מה שנוגע לפרסומים בעניינו של אוריך הוא "פייק".

במקביל, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קרא להתפטרות מיידית של נתניהו בעקבות הפרסומים. בנט אמר כי "לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל בשעת מלחמה, ופעלה למען קטר ולבצע כסף".

בנט טוען כי "אם נתניהו ידע או לא ידע ששולחיו עובדים עבור אויב בשעת מלחמה, הוא חייב להתפטר מיידית".