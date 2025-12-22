ניר דבורי, הכתב הצבאי הבכיר של חדשות 12, הגיב הערב (שני) לביקורת בנוגע למידע שפרסם במהלך המלחמה והגיע מפיו של מי ששימש דובר צבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין.

בסטטוס שפרסם ברשתות החברתיות, דבורי הבהיר כי כל התדרוכים שקיבל במהלך המלחמה היו מתוך מידע שהתקבל ישירות מדוברו הצבאי של ראש הממשלה, בזמן אמת. "לכל מי שחובט בי מאתמול, רק להבהיר: כל הפרסומים שצוטטו היו מתוך מידע שקיבלתי מדוברו הצבאי של רוה"מ בזמן מלחמה - בענייני המלחמה. אני על המוקד, אבל כולם יודעים שפלדשטיין תדרך בשם רוה"מ את כולם - וכלם פרסמו. הוא גם העלה בשיחות שלנו את רוה"מ על הקו כשהיה צריך. לא העליתי על דעתי שאנשי נתניהו משרתים את קטר תמורת תשלום".

הוא ציין כי "כשנחשפה הפרשה, אני הראשון שאמרתי זאת בשידור ולכן גם נקראתי לעדות פתוחה במשטרה".

דבורי גם הגיב לחשיפה של הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS לפיה דבורי התלונן בלשכת ראש הממשלה על פרסומים של עמיתיו בחדשות 12 עמית סגל וירון אברהם.

"לא במקרה, חלק עוסקים בי וביחסים ביני לבין הקולגות (מודה - אני צריך להשתפר בזה ומתנצל אם מישהו נפגע) ולא בעניין המרכזי: אנשי ראש הממשלה פעלו עבור קטר ביודעין ובתשלום בזמן מלחמה".

ירון אברהם כתב מוקדם יותר ברשת X דברים חריפים - חלקם במרומז כוונו גם לדבורי. "התוכן שמיוחס לעיתונאים בכתבה הזו (של גרינצייג) הוא בושה למקצוע ותהום עכורה של בינוניות. וזה כולל את כל החנפנים שאכלו מהיד של השניים האלה בלי טיפת ביקורת, כצינורות שקופים של מניפולציה קטרית - הכל כדי לעלות בכל מחיר עם כותרת או לחילופין כדי "לדפוק" את הקולגות שלהם, לעיתים באותו גוף תקשורת. איזה מזל ענק יש לי שהגוף היחידי שהתפוצצו היחסים שלי איתו באותו הזמן זה לשכת ראש הממשלה המסואבת".