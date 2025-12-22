חמש שנים עברו מאז נפרדו מכבי חיפה ובית"ר ירושלים בתיקו 0:0, חמש שנים עד העונה כאשר המשחק הראשון ביניהן בסיבוב הקודם באצטדיון טדי הסתיים בתיקו נטול שערים.

הערב (שני) נדמה היה שזה שוב ייגמר כך, כאשר השתיים סיפקו משחק חלש באצטדיון סמי עופר שבחיפה, אצטדיונה הביתי של חיפה, כשדווקא האורחים מהבירה שנמצאים במקום השני בטבלת ליגת העל בכדורגל נראו כבויים וחלשים.

מכבי חיפה שהגיעה למשחק במומנטום נהדר עם רצף של שלושה ניצחונות וסך הכול שבעה משחקים ללא הפסד מאז חזרתו של ברק בכר למאמנה, ניסתה ככל האפשר לאיים על השער של הירושלמים אך ללא הועיל וללא הצלחה.

בדקה ה-79, עומר אצילי שהוביל את חיפה לזכיה באליפויות המדינה עד לא מזמן ואף היה אחראי לניצחונה הסנסציוני במסגרת ליגת האלופות כשכבש צמד לזכותה מול יובנטוס האיטלקית, הוכשל ברחבת חיפה והעלה את בית"ר ליתרון משער בפנדל.

דווקא זה מה שהעיר את חיפה שלחצה ובתוך דקות ספורות באה אל שכרה לאחר טעות של שוער בית"ר מיגל סילבה. קאג'י חורה השווה ל-1:1.

ייגמר בתיקו? הצחקתם את הקבוצה מהבירה.

אחרי שהצליחה למחוק פיגור בעשרה שחקנים לא פעם העונה והשיה 16 נקודות העונה ממצבי פיגור, כולל שערים דרמטיים, בית"ר עשתה זאת שוב.

חטיפה של זיו בן שימול, שחקנה של מכבי חיפה עד לאחרונה, בדקה ה-96 הסתיים בשער ניצחון דרמטי וגדול, כזה שמקרב את בית"ר מרחק שתי נקודות בלבד מהמוליכה הפועל באר שבע. זה עוד ייגמר באליפות צהובה-שחורה?

בית"ר עם רצף של חמישה ניצחונות חוץ, דבר שלא קרה לה מאז תחילת עונת 2005/06, אז נעצרה על ידי מכבי חיפה שזכתה בסיום העונה באליפות המדינה בפעם השלישית ברציפות. האם הפעם זהו תורה של בית"ר?